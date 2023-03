Pohlreich: Roky jsme poslouchali hovadiny. Drahota nás brutálně dohnala

"Je mi jedno, jestli v kuchyni dělá holka nebo kluk, dokud zvládá svoji práci. Myslím ale, že pro dámy existují vhodnější povolání než stát 14 hodin v kuchyni," říká šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Podle něj je práce v profesionální gastronomii fyzicky náročná a dlouhé směny v ní nejdou moc dohromady s péčí o rodinu: "Pro holky, které jsou v těch kuchyních, tak pro ně je to moc," tvrdí.

"Můžeme se snažit vymyslet úplně nový svět, kde si budeme říkat, že ženy a muži si jsou ve všem na sto procent rovni. Ale přesto všechno si myslím, že to nebude úplně fungovat," říká moderátor kuchařských show a majitel několika pražských restaurací Zdeněk Pohlreich. Podle něj není přijatelné, aby v profesionální gastronomii ženy narážely na sexismus a narážky. Přiznává ale, že i podle něj je svět vrcholové kulinařiny náročný na čas i fyzické síly, a proto v něm celou kariéru snadněji přežijí muži než ženy.

Pohlriech, který na televizi Nova odstartoval novou kuchařskou show Souboj restaurací, prý "vyměknul" a v novém pořadu se chce zaměřit na to, co je v českých kuchyních dobře. "Každý se raději dívá na něco, kde někdo někomu nadává a ten je v pozici toho hlupáka nebo toho, kdo to dělá blbě. Lidé to samozřejmě milují, ale já mám pocit, že se už naplnil čas takového formátu," vysvětluje s tím, že jemu se lépe dívá na kuchyně, kde lidé pracují se zápalem a nechodí si to do práce "pouze odstát".

Podle známého šéfkuchaře mají lidé často mylnou představu o tom, za jakou cenu by se mělo jídlo v restauracích prodávat. "Od roku 1989 jsme žili v představě, že hospoda je něco, co má být levné. Ale ukazuje se, že růst nákladů, který restauratér musí zaplatit na to, aby si vydělal nějaké peníze na živobytí, je tak strašně dramatický," říká s tím, že lidé nemají čekat, že ceny v tuzemských podnicích klesnou. "Dobré a levné jídlo se trvale produkovat nedá. Na restaurační úrovni už asi vůbec ne," dodává.

