Witowská „grilovala“ ministra zemědělství: Ceny klesají, trval si na svém Nekula

"Normální ceny jsou to, co zákazníci vidí, když nakupují ve 'slevách'. To, co se tváří jako slevová akce, tak je normální cena, proto vyzývám zákazníky, nekupujte mimo slevové akce, protože to je zbytečně předražené," vybízí ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Ceny v obchodech podle něj nepadají, jak by měly. Obchodníci si prý se zlevňováním dávají načas, zatímco zemědělci už ceny stáhli.

28:51 Spotlight Aktuálně.cz - Zdeněk Nekula | Video: Jakub Zuzánek

"Proč bych měl kupovat mléko za nějakých 25 až 40 korun? Počkám si pár dní, týden a nakoupím si celý karton za nějakých 16 až 17 korun," radí šéf resortu zemědělství Zdeněk Nekula. Češi by se podle něj neměli bát hledat slevy v letácích. "Vždyť čtení letáků je u mnoha občanů docela velký sport," odpovídá ministr na otázku, jestli si myslí, že má na hledání slev každý čas. Aby ceny potravin klesly, musí podle něj především zafungovat zdravý konkurenční trh. "V loňském roce byl obrovský stres ve společnosti, kdy jednak byly zablokované ukrajinské přístavy a byla hysterie, že nebude obilí. Pak v srpnu extrémně vyletěly ceny energií a řada subjektů si snažila pokrýt zvýšené náklady. Někteří ale šli dál a zkoušeli, co snese ta druhá strana. A pokud je někdo vystresovaný, tak příliš nehledí na cenu," popisuje ministr, kde růst cen začal, a dodává, že taková situace už je dávno za námi. A nebojí se, že Česko ohrozí dovoz levnějšího obilí z Ukrajiny, která má jiné parametry na testování pesticidů než Evropská unie? "Dovoz z Ukrajiny je k nám skutečně minimální a my to, co k nám přichází, testujeme. Nespokojíme se navíc jen s tím a testujeme i to, co přichází z dalších států - ať je to z Polska, Slovenska, Maďarska. Takže já jsem v klidu," dodává Nekula. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

