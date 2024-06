Ujfaluši o výstřelku českých fotbalistů: Jsem ten pravej, koho se ptát? Umím slavit

"Mě by to teď nenapadlo," říká bývalý kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Ujfaluši k nedbalému zranění záložníka Michal Sadílka, který po tom, co sedl za volant terénní tříkolky a řítil se z kopce, skončil s několika desítkami stehů a přišel o fotbalové Euro. Největší oříšek na české fotbalisty na mistrovství Evropy podle něj ještě čeká. O tom, co pro ně bude úspěchem, má Ujfaluši jasno.

Spotlight Aktuálně.cz - Tomáš Ujfaluši | Video: Tým Spotlight