Třetina žáků na to nemá. Je to neskutečný chaos, říká ředitelka o přeplněných školách

"Mluví se o tom, že se dítě nedostalo na vysněnou nebo preferovanou školu. To, co řeknu, se řadě lidí asi nebude líbit, ale ne každý má na to, aby studoval gymnázium," upozorňuje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií a ředitelka pražského gymnázia Nad Štolou Renata Schejbalová. Podle ní není současná situace, kdy se na přijímačkách potkávají silné ročníky dětí, rozhodně chybou škol.

26:47 Spotlight Aktuálně.cz - Renata Schejbalová | Video: Jakub Zuzánek

"Situaci v Praze jsme začali řešit už před dvěma třemi lety, kdy se začalo hovořit o tom, že přijde silnější ročník. Vždycky jsem říkala, že je třeba zvýšit počet míst na gymnáziích asi o deset procent v souvislosti s demografickou křivkou. Abychom se zase nedostali do situace jako před 12 lety, kdy se na gymnázium dostal v podstatě každý a pak měl problémy se studiem," vysvětluje Schejbalová. Podle ní je důležité si uvědomit, že přetlak na školách se týká hlavně Prahy, kam se sjíždějí studenti ze sousedního Středočeského kraje. "Situace v jiných krajích je naprosto odlišná." Schejbalová tvrdí, že velký problém nastává ve chvíli, kdy školy musí čekat na vyjádření žáků, kteří u přijímaček uspěli, ale mají více možností studia, než jejich místa nabídnou těm, kteří prvním kolem neprošli. "Školy čekají třeba deset dní, než se podají zápisové lístky, a pak teprve mohou oslovovat další. Ten proces je nepružný a zdlouhavý," vysvětluje. "Musím říct, že někteří rodiče, ale i děti, kterým voláme, že se uvolnilo místo, radostně výskají do telefonu, některé maminky se i rozpláčou," popisuje ředitelka gymnázia. "Školu nepostavíme na zelené louce za rok, ale problém není jenom ten prostor, problém jsou i učitelé," komentuje větší poptávku po gymnaziálním vzdělávání představitelka škol. Zvláště v hlavním městě je podle ní dražší život a kdo chce živit rodinu, prý si vybere jiné zaměstnání než pedagogiku. "Kdo by nastupoval do školství za 32 až 35 tisíc hrubého, když může nastoupit do IT firmy za mnohem víc," dodává Schejbalová. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

