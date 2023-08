Pohodlí zaslepuje. Divočina je i v centru Prahy, vím, kde hledat, říká filmař přírody

"My nemáme Niagarské vodopády, ale máme úžasné věci. Spousta lidí to podceňuje a občas mi říká, že když točím o přírodě, tak musím určitě jezdit někam jinam, protože tady nic není," říká filmař Prokop Pithart, který v pořadu Do divočiny představuje to nejzajímavější z české přírody. Divočinu podle něj najdeme i ve velkých městech a objeví ji každý, kdo má chuť se dívat kolem sebe.

Spotlight Aktuálně.cz - Prokop Pithart | Video: Jakub Zuzánek

"I z malého zážitku může být velký pocit. Zaměřuji se na takový přírodní minimalismus," říká fotograf a filmař Prokop Pithart o české přírodě, která, ač někomu připadá jako málo bohatá, podle Pitharta může překvapit. Zatímco jiné to táhne třeba na sociální sítě, on se podle svých slov raději zajde podívat na poštolky. "To je daleko silnější prožitek," vysvětluje. Dodává také, že ačkoliv většina Čechů tvrdí, že přírodu miluje, je jim podle něj blízká jen do chvíle, než je začne omezovat. Takový přístup se podle milovníka přírody ukazuje třeba na českých zahradách, které o vztahu Čechů ke krajině hodně vypovídají. "Lidé třeba preferují rostliny, které přináší nějaký užitek nebo plodí. Posuzují je jen podle užitečnosti," vysvětluje, jak se v nich zbavují plevelu, který ale může být důležitý třeba pro hmyz. "A kdyby většina lidí, která má zahradu, věděla, že ji může mít divokou a plnou biodiverzity, tak se vytvoří v Čechách obrovská plocha, která bude plná života," nabádá Pithart. A která divoká zvířata lidé ve svých domovech vítají nejraději? Podle filmaře jsou to určitě vlaštovky. "Trmácejí se z té Afriky, lidé to vidí a mají z toho radost," popisuje s tím, že na sociálních sítích dokonce existují skupiny, kde si lidé sdílejí, kdy k nim ptáci přilétají. "Naše zahrady i stavby, které stavíme, jsou z přírodních zdrojů. A my máme pocit, že jsou jenom naše a máme na ně stoprocentní nárok. Ale podělit se s tou vlaštovkou o vlastní zeď je úplně minimální věc, co můžeme pro přírodu udělat," říká Pithart a dodává, že i přesto s tím mají někteří lidé problém. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

