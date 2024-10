Vládnout s komunisty je horší než s Babišem, tvrdí Buzková. Levice je u nás až až

"Nejhorší, co by se mohlo Sociální demokracii stát, je spolupráce s komunisty, nic horšího prostě není. Jakákoliv spolupráce s hnutím ANO není ideální, ale určitě by to nebyl takový malér," říká bývalá členka Sociální demokracie a exministryně školství Petra Buzková a vysvětluje, že takové snahy jsou důvodem, proč ze strany odešla. Nová předsedkyně Jana Maláčová to podle ní bude mít těžké.

22:31 Spotlight Aktuálně.cz - Petra Buzková | Video: Tým Spotlight