Oloupe vás to jako cibuli. Moderátor Survivoru promluvil o utrpení mimo kamery

"Dost často je za tím ne úplně dobré rodinné zázemí. Spousta bojovníků byla někým šikanovaná a neuměla se bránit. To se v člověku zlomí, najde si bojové sporty a třeba zjistí, že pro to má talent," říká o hvězdách českého MMA majitel Oktagonu Ondřej Novotný. Nedávno uspořádal největší turnaj v historii Česka a pokořit chce i světový rekord v počtu návštěvníků obdobných sportovních událostí.

"Spojuje je to, že kvůli něčemu trpěli a hledali nějaký ventil, jak to mohou upustit," říká o bojovnících MMA, kteří se účastní turnajů Oktagonu, jeden z majitelů soutěže Ondřej Novotný. Na začátku června zaplnil diváky pražský Eden, ale tam jeho ambice nekončí.

"Na stadion ve Frankfurtu chceme dostat 60 tisíc lidí. To by byl světový rekord všech dob v MMA. Na half time show jsme si dokonce volali i s Gwen Stefani (americká zpěvačka, pozn. red.), ale chtěla 700 tisíc eur," láká podnikatel a moderátor, který přiznává, že i organizace posledního klání vyšla na vyšší desítky milionů korun.

Novotný v rozhovoru mimo jiné mluví o spojování soutěže se jménem kontroverzního podnikatele a lobbisty Iva Rittiga. Odmítá, že by jeho osoba, která v minulosti podporovala některé bojovníky, byla do fungování Oktagonu dnes zapojena.

"V tom sportu se pohybuji od roku 1999. Znám v Německu i v Anglii spoustu lidí, na které se jiní dívají skrze prsty, a takoví lidé jsou v každém byznyse. Zato kdybych tady potkal Okamuru, tak jdu radši o dvě čtvrti vedle. To je pro mě horší," dodává Novotný na Rittigovo konto.

Muž, který je známý také jako moderátor známé reality show Survivor, přiznává, že by se sám klidně na pustý ostrov pod dohledem kamer také vydal. V rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou popisuje, co ale diváci v devadesátiminutovém sestřihu soutěže nikdy pořádně neuvidí.

"Člověk si udělá názor na hru, ale ne na to utrpení. Je to hlad, vedro, i to, že tam není co dělat. Je to nekonečné čekání a jsi tam zavřený s lidmi, se kterými tam nechceš být. A je to schválně, aby si ti lidé nesedli," popisuje Novotný, podle kterého osmdesát dní bez kontaktu s okolním světem člověka "oloupe jako cibuli".

