Rusům tohle nesmí projít. Analytik popsal "červenou linii", kterou svět nechal být

"Asymetrická válka na Ukrajině? To neznamená jen, že je někdo silnější a slabší. Ukrajina totiž nemůže Rusům oplácet stejně. My si neustále klademe nějaké červené linie, co Ukrajinci smí a co už ne, a Rusové nedodržují vůbec nic," říká bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. Podle něj je vidět, jak nadšení mezi ukrajinskými bojovníky klesá. "Navíc Rusko může krvácet víc než Ukrajina," dodává.

"Rusové jenom stále zkouší, kam až nás psychologicky pustí. A nebojím se ani hrozby, kdy Putinův režim ústy některých svých mluvících hlav vyhrožuje jaderným úderem. Dobře totiž ví, že by to byl jeho konec," popisuje Mikulecký. Podle něj ale svět pustil Rusko "příliš daleko" už v roce 2014 po anexi Krymu.

Mikulecký věří, že v dlouhodobém horizontu se Ukrajině podaří získat své původní hranice zpět. Může to podle něj být klidně i za dvacet let. "Musí ale umřít Vladimir Putin a Rusko musí dojít k poznání, že okupovat sousední země se nevyplácí. A není to pouze o Ukrajině, je to i o nás," vysvětluje expert a varuje, že Ukrajině by mohl ublížit výsledek nadcházejících voleb ve Spojených státech. "My navíc na USA neustále spoléháme a ty už dnes nejsou v pozici, ve které byly ve druhé polovině dvacátého století."

Podle Mikuleckého už dnes nelze Rusko považovat za supervelmoc, kterými jsou podle něj právě jen Spojené státy a Čína. "Putin s nimi nemůže hrát jako rovný s rovným, ale může škodit - tedy vyvolávat konflikty v celé řadě zemí světa. A to i v nějaké koalici se svými spojenci," tvrdí analytik. I proto podle něj můžeme sledovat vznik nové "osy zla" mezi Ruskem, Íránem a Severní Koreou.

A je na případný konflikt na svých hranicích připraveno Česko? Podle experta bohužel příliš ne. "Nejvíce asi zaostáváme mentální připraveností svých spoluobčanů k tomu jít bojovat za náš stát. A to je to hlavní. Když nemáte tu 'živou sílu', která ví, za co bojuje, tak je vám sebelepší technika k ničemu," uzavírá Mikulecký.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.