Nejde o totální vítězství. Reportér popisuje, jaké přesně území musí Ukrajinci získat

“Města jsou dál decimována, na druhou stranu na Ukrajině teď panuje určitý optimismus související s chystající se protiofenzivou. Většina Ukrajinců věří, že se nějakým způsobem podaří ukrajinské armádě Rusy vytlačit,” říká po návratu z Ukrajiny reportér Aktuálně.cz Martin Novák. Upozorňuje ale, že ne všichni Ukrajinci věří, že se podaří dostat zpět veškeré okupované území.

"Ve městech, jako je Cherson nebo Orichiv, není zaručená žádná bezpečnost. Ostřeluje je dělostřelectvo, nikdo neví, kam dopadne raketa. My jsme měli štěstí, že to nebylo někde blízko nás," vzpomíná na svou nynější cestu na Ukrajinu Martin Novák, který do válkou zmítané země vyrazil společně s fotografem Jakubem Plíhalem.

Podle reportéra je stále hodně lidí, kteří z bombardovaných měst i po přes rok trvající válce jednoduše neodejdou. "Jsou to často starší lidé, kteří se třeba bojí začít někde jinde od nuly nebo opustit svůj majetek. Jsou to lidé, kteří se především bojí nejistoty."

Podle Nováka je Ukrajincům jasné, že prezident Volodymyr Zelenskyj bude muset v cestě za mírem přijmout jisté kompromisy, a to i přesto, že armáda chystá velkou protiofenzivu, která má za cíl získat maximum okupovaného území zpět.

"Většina Ukrajinců chce, aby ty kompromisy byly nějakým způsobem pro zemi přijatelné a aby mohla ekonomicky fungovat."

A jak se místní vyrovnávají s těmi, kdo spolupracují s ruskou stranou? "To je hodně velké téma, protože samozřejmě někteří lidé říkají: 'Já jsem to musel Rusům podepsat, abych ochránil svůj dům, svoji rodinu nebo svůj byznys.' A samozřejmě teď Ukrajinci budou muset rozlišovat, komu skutečně šlo o přežití a kdo se chtěl vyšvihnout k moci a k majetku," vysvětluje Novák.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.