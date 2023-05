Jurečka o zvýšení daní i odvodů: „Inteligentní“ voliči nás pochopí. Děláme to pro ně

"Fakt, kdy jsme jasně řekli, že nebudeme zvyšovat daně a půjdeme cestou jejich snižování, jsme museli přehodnotit, protože nastaly skutečnosti, se kterým jsme v době, kdy se náš program tvořil, nemohli počítat," brání nový vládní balíček úspor ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Věří přitom, že "inteligentním" voličům se tím vláda nezpronevěřila.

"Přišla válka na Ukrajině, její dopady, vysoká inflace a energetická krize," vysvětluje důvody úsporných kroků, které minulý čtvrtek představila vláda v rámci konsolidačního balíčku, vicepremiér Marian Jurečka a hájí tak skutečnost, že současná pětikoalice jde proti svým předvolebním slibům.

"Na druhou stranu ale myslím, že vůči voličům, kteří jsou inteligentní a umí tu situaci chápat, jsme se nezpronevěřili, protože jsme začali u sebe. Tedy těmi obrovskými úsporami, kdy začínáme platy politiků, soudců, státních zástupců i na resortech," pokračuje.

Ministr práce a sociálních věcí slibuje, že se úspory nedotknou těch s nižšími příjmy a jen částečně zaměstnanců. Dokonce tvrdí, že se DPH sníží u třetiny položek, které bývají na výdajových stranách domácností. Tedy těch, které lidé potřebují pro svůj běžný život. Kdo ale změny určitě pocítí, jsou podnikatelé a takzvaní dohodáři, kterým by se měly zvýšit odvody.

"Není to proto, že já potřebuju vybrat peníze do systému. Ale primárně - a ukázal to covid - tito lidé pak zjistí, že vlastně nemají žádnou sociální ochranu," vysvětluje Jurečka.

A kdy bude jasno o možném zvýšení rodičovského příspěvku, na kterém se pětikoalice s opozicí nebyla schopná v posledních týdnech shodnout? "Počítám, že zhruba do dvou třech týdnů novelu zákona o státní sociální podpoře pošlu na vládu a bude obsahovat zvýšení rodičáků. Bych byl rád, aby navýšení bylo od 1. ledna příštího roku o 50 tisíc korun," dodává ministr.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.