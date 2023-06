Krev od pásů i "vysátý" mozek. Chci podletět Karlův most, říká akrobatický letec

Akrobatický pilot Lukáš Pařízek je v reprezentaci a jeho snem je být prvním českým mistrem světa v kategorii unlimited. A také podletět Karlův most v Praze. "Místa je tam dost, už jsem to měřil. Moje letadlo má rozpětí tak sedm metrů, takže je to v pohodě," tvrdí muž, který přímo v kokpitu letadla požádal přítelkyni o ruku. A pak jí "věnoval" dvaatřicet výkrutů. "Věděl jsem, že to vydrží," říká.

21:58 Spotlight Aktuálně.cz - Lukáš Pařízek | Video: Jakub Zuzánek

Lukáš Pařízek závodně plaval, lyžoval, hrál volejbal, věnoval se i bojovým sportům, ale nakonec se jeho vášní stala letecká akrobacie. "Je to úplně jiný svět, ale zkušenosti z těch sportů si táhnu i v létání. Zejména tedy zkušenosti z plavání, kde se člověk také může ve vodě volně pohybovat a když třeba při kraulu dělá na konci bazénu obrátku, tak se také musí umět orientovat v prostoru," vysvětluje. Strach ani při té nejtěžší akrobatické sestavě nemá. Plně se soustředí na řízení letadla. "Úplně nejhorší je, a už se to nějakým pilotům kdysi stalo, když vám upadne křídlo. V tu chvíli člověk musí mít prostor na to rychle vyskočit s padákem ven. Nebo i vysazení motoru, to má člověk vteřiny na to, aby udělal správné rozhodnutí, jinak to může skončit špatně," popisuje pilot, který se při přetíženích pravidelně dostává na hranice možností lidského těla. Aby neztratil vědomí, musí správně dýchat a speciálně zatínat svaly. Tím se mu daří udržet v hlavě při přetížení atakujícím 10G dost okysličené krve. "Člověk se musí při těch géčkách, kdy mu dochází kyslík, naučit vždy rozhodovat správně. A o to je to těžší," upozorňuje. Se svým letadlem je tak spjat, že v něm i požádal o ruku svou partnerku. Jak odpověděla? "Udělal jsem to chytře, prstýnek jsem jí dal předtím, než jsme udělali dvaatřicet výkrutů, které jsem jí daroval k narozeninám," dodává Lukáš Pařízek. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!