Zpanikařila jsem a mohla jen dýchat. Melíšková o zlomu v životě: Neměla jsem kontrolu

"To bylo poprvé, kdy jsem tělo neměla pod kontrolou, najednou začala fungovat příroda a já mohla jedině dýchat. V tu chvíli jsem úplně zpanikařila," přiznává ve Spotlightu herečka Klára Melíšková, jak jí změnil život porod prvního dítěte. Když hraje velmi zlé postavy, pomáhá jí to prý nahlížet na to, kde se "bere v lidech temnota". Nejnověji ji mohou diváci vidět v kinech ve filmu Amerikánka.

27:57 Spotlight Aktuálně.cz - Klára Melíšková | Video: Tým Spotlight