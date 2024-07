Stalo se mi, že jsem pracoval pro Babiše. Slušný člověk to není, říká herec Vyorálek

"Pro mě to není slušný člověk, se kterým by se dalo bavit," říká herec Jiří Vyorálek na konto expremiéra Andrej Babiše, pro kterého podle svých slov jednou omylem pracoval. "Byl to film pod jeho hlavičkou, takže za Andrejovy peníze," vysvětluje. Kdyby to věděl, už by do takového projektu nešel. Přestože podle něj byla současná vláda v rámci možností správná volba, některé věci mu vadí.

24:13 Spotlight Aktuálně.cz - Jiří Vyorálek | Video: Tým Spotlight