Černochová o slabině NATO: Ušili jsme si na sebe bič. Ruku do ohně za nikoho nedám

"Vládnoucí strany mají vždycky horší pozici pro jakékoliv vítězství ve volbách, protože jsou na pranýři," říká k vítězství ANO v krajských a senátních volbách ministryně obrany z ODS Jana Černochová. V rozhovoru, který vznikl před plánem na odvolání vicepremiéra Ivana Bartoše, mluví také o tom, že vládnutí v pětikoalici není jednoduché, jednání o možné vládě s ANO ale podle ní není na pořadu dne.

"Vládnutí v pětikoalici opravdu není jednoduché. Obzvlášť, pokud je tam více středových stran než těch konzervativnějších, jako jsme my s lidovci. Ale myslím, že na to, jak jsme se toho obávali od prvního dne této vlády, tak v tomto ohledu vláda obstála," tvrdila v rozhovoru ještě před odvoláním Ivana Bartoše a plánem Pirátů na odchod z vlády Černochová, podle které má kabinet do voleb ještě prostor přesvědčit voliče, aby mu dali svůj hlas.

Ministryně v rozhovoru mluví také o tom, jak v Evropě roste podpora antisystémových stran. Že by ODS po volbách vytvořila vládu s ANO, aby nedošlo ke spojení hnutí Andreje Babiše s antisystémovým uskupením i v Česku, si ale Černochová nemyslí.

"Já mám docela bujnou fantazii, ale jsou věci, o kterých se prostě v tuto chvíli nedá diskutovat. Takové věci nejsou na stole," tvrdí, ale dodává, že podle ní ani hnutí expremiéra Babiše by v čele exekutivy nestálo třeba o snížení podpory Ukrajině na cestě k jejímu vítězství.

Pokud jde o postavení Česka v mezinárodních strukturách, tak se podle Černochové v zahraniční politice po nástupu Petra Fialy "naštěstí poměrně jasně vymezilo - na rozdíl od Maďarska a Slovenska, kde dále vládne politika azimutů". Že by tyto země mohly dělat problémy třeba při jednotném postupu NATO při útoku Ruska na jeden z členských států, si ale Černochová nemyslí. "Ruku do ohně bych ale nedala vůbec za nikoho, kromě České republiky. Ale tady si myslím, že v zájmu Maďarska ani Slovenska není silné Rusko," dodává.

A co je tedy podle Černochové nejslabší článek Severoatlantické aliance? "Ušili jsme si na sebe bič v podobě všech možných souhlasů a povolení v rámci Evropské unie. Poměrně dlouhou dobu jsme obranný průmysl považovali za něco, co není úplně čisté, a za něco, čím by se země neměly chlubit," myslí si ministryně. Pokud jde o modernizaci české armády, tvrdí dokonce, že kdyby přišly některé krize o deset let dříve, byli bychom dnes mnohem dál.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.