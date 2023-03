Železný: Možná se budu bránit, na videu chybí důležitá část. Se strážníky mám problém

"Několik desítek minut předtím jsem se dozvěděl, že jeden z mých dvou nejbližších příbuzných zemře. To není úplně komfortní situace, která ale neomlouvá to, že jsem byl nepříjemný a protivný," vysvětluje incident se strážníky městské policie v rozhovoru se Světlanou Witowskou moderátor České televize Jakub Železný. Uznává, že se měl chovat lépe, zveřejnění videa ale nerozumí.

"Nebylo mi příjemné připomenout si situaci, která byla pro mě extrémně těžká," říká Jakub Železný k videu, které v posledních dnech obletělo média. V něm se přední moderátor České televize dohaduje se strážníky městské policie kvůli špatně zaparkovanému autu na Václavském náměstí. Podle Železného je video sestříhané a není na něm vidět předchozí chování strážníka: "To nic nemění na tom, že i přesto jsem se měl chovat lépe," přiznává v rozhovoru.

Podle Železného, který uvažuje o kandidatuře na generálního ředitele veřejnoprávního média v případě, že by současný ředitel neměl v plánu obhájit svůj post, je Česká televize v současnosti "rozkolísaná". Svou roli v tom podle něj hraje i nedávná kauza moderátorů Marka Wollnera a Nory Fridrichové, kteří se vzájemně obvinili z bossingu. "Televizi to samozřejmě zasáhlo reputačně, ale myslím, že nás to zasáhlo i lidsky. Neměl jsem z toho radost," říká Železný.

Dlouholetý moderátor Událostí si stojí za tím, že se veřejnoprávní televize se situací v rámci možností vypořádala nejlépe, jak mohla. "Mrzí mě to ale, tyhle věci mají, jak říkají fotbalisté, 'zůstat v kabině'. Ale pozor, tím vůbec nechci říct, že v případě, kdy je někdo obviněn ze sexistického nebo přímo sexualizovaného či nevhodného chování vůči komukoliv, by se to mělo zamést pod koberec. To já jsem ten první, kdo bude křičet," dodává Železný.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.