Nerudové slib hořce nevyšel. Je to její konec v domácí politice, míní novináři

Podle reportérky Aktuálně.cz Kateřiny Šafaříkové jsme do Bruselu poslali "zdivočelé" hlasy. "U řady z nich víme, že nebudou fungovat. Vliv Česka bude menší, než byl," tvrdí novinářka. "Když současná vládní koalice není schopna zvítězit ani v eurovolbách, jak si představuje vítězství v těch parlamentních," hodnotí propad vládních stran ve volbách do Evropského parlamentu novinář HN Ondřej Houska.

"Průměrná kvalita europoslance za hnutí ANO teď šla výrazně dolů," říká Houska k těm, kteří se dostali do Evropského parlamentu za stranu bývalého premiéra Andreje Babiše, přestože jeho strana ve volbách zvítězila. S Kateřinou Šafaříkovou se shodují na tom, že uspět na půdě EU mají členové ANO šanci pouze v případě, že dají prostor racionálnějším hlasům.

Mezi ty podle novinářky patří třeba Jaroslav Bžoch. "Dá se předpokládat, že v tomto smyslu zaboduje, ale bude záležet, do jaké míry budou europoslanci dostávat notičky od svého šéfa," naráží Šafaříková na vliv lídra hnutí Andreje Babiše.

Za velkým volebním náskokem mezi dominujícím hnutím ANO a koalicí Spolu, ale také úspěchem nováčků voleb, jako jsou Přísaha a Motoristé nebo Stačilo!, stojí podle Housky především mobilizace prvovoličů, ale také těch, kteří k volbám běžně nechodí - hlavně mladých mužů. "Ve Spolu tím byli překvapení," dodává k tomu, že podobný fenomén jsme zažili například u Brexitu.

Novináři v rozhovoru hodnotí také rozhodnutí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona rozpustit parlament a vypsat předčasné volby poté, co jeho stranu v eurovolbách rozdrtila krajní pravice. "Moje první reakce byla, že to je pomatení mysli. Že je to blázen," komentuje Šafaříková, podle které je ale Macron člověkem, který dokáže překvapit a zariskovat tam, kde je to třeba. "Kdo neriskuje, nepije šampaňské," souhlasí s ní Houska.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.