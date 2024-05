Rajmont o roli Pavla Novotného: Je to temná bytost, dohrál jsem a musel se osprchovat

"Prý šlo o spolupráci všech zúčastněných. Údajně chtěli, aby se o ní psalo," říká o bulvárním honu na zpěvačku Ivetu Bartošovou herec Filip Rajmont, který v seriálu Iveta ztvárnil bývalého bulvárního novináře a současného řeporyjského starostu Pavla Novotného. Že bulvár může někoho opravdu uštvat, sám věří. A když mu někteří lidé z něj zavolají, bojí se a neodpovídá.

"Jsem rád, že mě přijal, ale bylo to intenzivní. Možná to bude vypadat, že jsem se zbláznil, ale do seriálu jsem dal to, co jsem vypozoroval," říká Filip Rajmont, který se kvůli roli Pavla Novotného v seriálu Iveta se starostou Řeporyjí dokonce na několik hodin setkal.

"V seriálu je tak záporná postava, že se člověk cítil až nepříjemně. Jak jsem to dohrál, cítil jsem, že se z toho musím jít trochu osprchovat," dodává herec.

Podle něj by měl mít bulvár určité hranice a nikdy neútočit například na něčí děti. Ke slovům Novotného na konto Ivety Bartošové, kdy připustil, že ji bulvár opravdu jednou zabije, ale "ona se zabíjí i sama", říká, že jde sice o krutou větu, ale Pavel Novotný takový je. "Sází ty věci, aniž by nad nimi přemýšlel," dodává Rajmont.

Sám herec prý má štěstí, že není pro bulvár "tak zajímavý", ale dobře rozumí tomu, že může některým lidem obrátit život naruby, podobně jako sociální sítě. V rozhovoru se Světlanou Witowskou mluví také o tom, jak tolerantní vůbec je současná společnost.

"Je to chvílemi takové napůl cesty - ať už se to týká manželství pro všechny, přístupu k cizincům nebo uprchlíkům. Cítím na jedné straně velkou vstřícnost, ale některé skupiny lidí jsou hrozně vystrašené a bojí se něčeho, co je třeba nesmysl," dodává Rajmost s tím, že nechápe, proč jsou některá témata pro lidi stále natolik třaskavá.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.