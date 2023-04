Andělská pěst Bytyqi: Výplata za pás? 0 korun. Shazuju i 11 kilo, jím burgery i pizzu

"Jsem špatný typ sportovce, když nejsem v zápasovém období, stravuju se vším možným. Pizzou, burgery, na co má tělo chuť," popisuje profesionální boxerka Fabiana Bytyqi svůj "běžný" jídelníček. Na zápas pak musí shodit třeba i jedenáct kilo za dva měsíce: "Na poslední shazování si nechávám třeba tři, čtyři kila, která vypotím," říká v rozhovoru se Světlanou Witowskou.

Běžně prý váží kolem sedmapadesáti kilogramů, aby mohla bojovat v lehké minimuší váze, musí se ale před zápasem vejít do pouhých 46,77 kilogramu. "Když přijde zápas, tak to začnu redukovat, nastavím si jídelníček, podle kterého se řídím, a začne to pomaličku klesat. Poslední kila potom sundám navlečená v saunaobleku nebo ve vaně," popisuje Fabiana Bytyqi, která už počtvrté v řadě uhájila titul mistryně světa organizace WBC.

Box podle ní rozhodně není sport pro hloupé lidi. "Důkazem toho jsou i ostatní šampioni, jako třeba bratři Kličkovi, kteří jsou v politice," vysvětluje s tím, že bez řádně promyšlené taktiky by zápasit prostě nešlo. "Taktika se navíc během zápasu třikrát, čtyřikrát změní a člověk musí umět načíst soupeře a pracovat s tím, co v danou chvíli je. Když se necítí stoprocentně fyzicky, musí využít slabiny druhé strany," prozrazuje šampionka.

Bytyqi v rozhovoru popisuje, že trénuje i se stokilovými muži. Že od nich dostane tvrdý úder, se prý nebojí, naopak to vnímá jako dobrou přípravu na své soupeřky. Postavila by se ale netrénovanému muži třeba někde na ulici? "Rozhodně bych utekla. Lidi sice říkají: Jsi boxerka, měla by ses poprat, ale box v ringu s pravidly je něco jiného. Rozhodně bych nebyla blbá a vzala nohy na ramena," dodává úspěšná sportovkyně.

