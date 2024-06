Záhadný poklad z Apolla ve studiu Spotlight: Provází ho skandál, na Měsíci byl tajně

“K filatelii často patří kontroverzní příběhy, je to odraz dobové situace. To všechno se hodnotí a přitahuje poptávku,” říká filatelista a poradce v oblasti investic David Kopřiva o obálce, která se “tajně” dostala na Měsíc s posádkou Apolla 15. Astronauti, kteří ji tam dopravili, z toho nakonec měli pěkný problém. “Pro NASA to byla obrovská ostuda,” tvrdí muž, který jednu z nich vlastní.

