Končí "poškození". Expertka zkritizovala, jak stát odebírá děti. Často by ani nemusel

"Když si děláme takové soukromé průzkumy v domovech, tak opravdu třeba polovina dětí, které tam dneska jsou, by mohla být doma, pokud bychom dokázali nabídnout podporu biologické rodině," kritizuje ředitelka nadačního fondu Krok domů Klára Chábová. Vadí jí, že stát často odebírá děti tam, kde by se dalo rodině nějak pomoci. To by ale mohl změnit zákon, o jehož přijetí nyní usiluje.

39:00 Spotlight Aktuálně.cz - Klára Chábová, Robert Ferenc | Video: Tým Spotlight