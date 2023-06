Strýcová o tom, jak se jí bojí soupeřky: "Tu starou mámu bych měla porazit," říkají

"Skloubit turnaje s dítětem je náročné. Ta cesta, kterou jsem si vybrala - tedy že bude syn jezdit se mnou, je někdy těžká a nemám čas, který bych chtěla mít,” přiznává tenistka Barbora Strýcová, jak prožívá svůj návrat na tenisové kurty. Tenis je podle ní dnes matkám otevřený daleko více než dříve. "Myslím, že se teď ženy ke sportu budou chtít i víc vrátit," odhaduje.

"I kdyby se stalo cokoliv, že mi to opravdu strašně půjde a vyhraju spoustu zápasů, tak vím, že ten úplně poslední turnaj bude letošní US Open. Už jsem tak rozhodnutá," přiznává profesionální tenistka. Po návratu na kurty po mateřské dovolené má jasno, jak její úspěšná kariéra skončí. "Už mám vedle sebe člověka - dítě, kterému chci dávat čas a nechci od něj utíkat k tomu, co bylo," vysvětluje.

Strýcová mluví také o tom, jak se jí díky mateřství naprosto změnily priority. Těžkým momentům na kurtu se dnes směje a často nechápe, kvůli čemu všemu se v minulosti rozčilovala. A jinak to má dokonce i s nervozitou.

V rozhovoru přiznává, že když při zápase na turnaji v Římě poznala, jak nervózní je její soupeřka Maryna Zanevská, udělalo jí to dobře. "Měl pocit, že by tu starou mámu nehrající tři roky měla porazit a lehce zvítězit. Úplně se to nepodařilo," směje se tenistka.

A jak si Strýcová vysvětluje, že se ženskému tenisu v Česku tak daří? "Ani nevím, proč to tak je. Jsme úspěšné a máme strašně moc talentovaných mladých holek. Ta nadvláda žen tady prostě je," dodává s tím, že být dobrým tenistou nebo tenistkou ale rozhodně není jen o talentu.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.