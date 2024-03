Rozzuřil tenisového bosse: Každý teď řeší, co mu do telefonu řekl, popisuje novinář

“Byla to náhoda. Dostal jsem hromadu vyúčtování státních dotací, které se týkaly různých sportovních svazů. Dopředu jsme ale věděli, že ten tenisový s penězi státu hospodaří svérázně,” říká novinář Artur Janoušek, který ukázal na nesrovnalosti v rozdělování peněz v českém tenise. Policie kvůli podezření z podvodů s dotacemi už obvinila pět lidí a pět firem. Zatkla i tenisového bosse Ivo Kaderku.

"Věděli jsme, že policie naše zjištění rozpracovává. Že to povede k šéfovi Českého tenisového svazu Ivo Kaderkovi, jsem netušil," popisuje Janoušek, který odhalil, že velká část státních dotací rozdělovaných českým tenisovým svazem míří k nenápadnému spolku Orel jednota-Praha Balkán.

"Říkal jsem si: tak tady je nějaký spolek, který dostává hrozně peněz, když jsem to sečetl, tak to byla třetina všech prostředků, které ten rok šly českému tenisovému svazu na podporu celého tenisu," vysvětluje v rozhovoru s tím, že například v roce 2021 to bylo asi 41 milionů korun za celý rok.

Investigativní novinář Českého rozhlasu popisuje i to, jak musel čelit kvůli kauze stížnostem i útokům na svoji práci. "Dozvídal jsem se ze sportovního prostředí, že se mě snaží nějak zdiskreditovat tím, že mi podstrčí nějakou nepravdivou informaci. Pak jsme dostali dokonce informaci, že se snaží najmout nějaké detektivy, kteří mě budou sledovat," říká k tlakům od tenisových "mocných" Janoušek.

A změnilo se v přístupu jednotlivých tenisových klubů něco po tom, co policie udělala razii a obvinila pět lidí? Janoušek tvrdí, že se od té doby na něj obracejí někteří lidé, protože vědí, že Ivo Kaderka měl odposlouchávaný telefon a v policejním spisu jsou i přepisy jeho hovorů. "Nikdo vlastně neví, co za poslední rok Kaderkovi do telefonu řekl. Tak teď volají a snaží se zjistit, jestli jim náhodou taky něco nehrozí," dodává novinář.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.