V Praze chce třicítku, v Berlíně ho za to zatkli: Zní to blbě, ale chceme štvát lidi

"Že provokujeme a můžeme štvát lidi, zní sice blbě, ale to je jeden z našich záměrů. Polarizujeme a díky tomu se o klimatu mluví," říká zakladatel českého spolku Poslední generace a klimatický aktivista Arne Springorum. V Praze organizuje protesty za omezení rychlosti na 30 kilometrů za hodinu a dopravu blokuje i v dalších evropských metropolích. "Rozhodně to není sport," brání se.

"Je velice nepříjemné blokovat cestu lidem, kteří jedou do práce. Je to psychicky velmi náročné, rozbíjí to vztahy i rodiny. Děláme to ale z hlubokého přesvědčení a proto, že jsme pochopili, o co jde - o přežití," říká Arne Spingorum, který o víkendu skončil v berlínské cele. Při blokádě dopravy se aktivisté v německé metropoli dostávali do střetu s řidiči, proto je zadržela policie.

"Silnice tam blokujeme od 19. dubna, za poslední měsíc jsme v Berlíně měli zhruba 250 blokád," vypočítává muž, který na německých silnicích, podobně jako v Praze, požaduje snížení rychlosti.

"Není to bez rizika. Při každé blokádě, i když tady pochodujeme pomalu na magistrále v Praze, může dojít k tomu, že se nějaký řidič tak rozčílí, že šlápne na špatný pedál," přiznává aktivista s tím, že forma protestů má svá úskalí. Podle něj se ale právě díky nim o klimatu v médiích mluví. "Vypadá to, že je to kontraproduktivní. Ale je sociologicky prokázáno, že to kontraproduktivní není. My akceptujeme, že jsme nepopulární," vysvětluje Springorum.

Aktivista s německými kořeny, který v současnosti žije v Česku, tvrdí, že třeba válka na Ukrajině ukázala, jak umíme všichni šetřit například s energiemi. "A nikdo v zimě neumřel. Styl života, který máme, je neudržitelný. Spousta lidí ve světě by chtěla mít komfort jako my, ale nikdy toho nedosáhne. Ale Češi i Západoevropané si musí uvědomit, že si ho musí snížit," dodává Springorum.

