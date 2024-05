Jediné na planetě. Architektka metra o světovém unikátu, tři stanice nesmíte minout

"Nejraději mám Malostranskou. Je na pomezí rušné ulice, městské části, ale zároveň je takovou vstupní branou do klidové zóny před Valdštejnskou jízdárnou," říká architektka metra Anna Švarc o stanici pražské podzemky, která je podle ní nejhezčí. Skryté architektonické podklady lidé ale najdou třeba i na stanici Želivského. V jednom ohledu je dokonce pražské metro světovým unikátem.

"Na celém světě jedinečný a neopakovatelný je v našem metru vstup sklářství a využití skla v architektuře. Neexistuje precedent na této planetě, kde by se se sklem takhle dobře a intenzivně pracovalo," chválí Švarc pražské metro, které v květnu oslavilo 50 let. První podzemní vlak vyjel v Praze v roce 1974 ze stanice linky C Kačerov.

Právě stanice trasy C by architektka jako ukázkové doporučila každému turistovi se zájmem o architekturu.

Na stanici Muzeum je takový hezký moment, kdy můžete sledovat vlaky a lidi a zároveň vidíte tu relativně velkorysou stanici. Pak by se měl člověk svézt na Vyšehrad, kde je zase lákavý výhled," nabádá Švarc a dodává, že "za vidění" stojí určitě některé kazetové stanice na lince A nebo Karlovo náměstí, kde je výrazné sklo.

Pokud jde o proměny stanic pražského metra, podle architektky je za takovou prací často "prolita krev". Že je některé věci v pražské dopravě těžké posunout, dokládá i na příkladu výstavby možné trasy směřující až na pražské letiště.

"Jsme dědici politického rozhodnutí. Za nějakého volebního období se dohodlo, že tam bude spíš jezdit rychlovlak. Nevnímám, že by to byla horší varianta v momentě, kdy se zrealizuje. To je ale téměř nemožné," nastiňuje Švarc fakt, že se takového dopravního spojení Pražané nejspíš jen těžko dočkají.

V rozhovoru se Světlanou Witowskou hodnotí architektka i budoucí podobu linky metra D, ale také současný spor o nápis Praha - Moskva na stanici Anděl. Dočasné řešení s vysvětlující tabulkou nahradí jiné umělecké dílo, ale podle Švarc bude velmi záležet, kdo ho bude vybírat.

"Jsem ale ráda, že se vyhlásí soutěž. Je důležité, abychom se o věcech ve veřejném prostoru bavili veřejně," říká a dodává, že by podle jejího názoru odstranění současného reliéfu "zas taková bolest nebyla".

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.