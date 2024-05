Vondra o porážce Babiše ve volbách: Šoupli jsme mu bodyček, jsme chytřejší než on

"Když jsem to poprvé viděl, tak jsem se zeptal, jestli to opravdu musí být," říká o ostré kampani proti hnutí ANO lídr kandidátky Spolu do Evropského parlamentu Alexandr Vondra. Vládní hnutí předělalo plakát opozice a dodalo k němu nápis "Rusko, pro tebe všecko". "Andrej Babiš neboxuje v bílých rukavičkách, tak my taky nebudeme," dodává europoslanec s tím, že věří ve volební vítězství.

35:08 Spotlight Aktuálně.cz - Alexandr Vondra | Video: Tým Spotlight