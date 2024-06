Zpěvák Bert & Friends: Hudbu mi ve snu nosí šilhavý pejsek. Mé koncerty mě i rozbrečí

“Nedávno mi melodie přišla ve snu. Chodil v něm za mnou šilhavý pejsek a chtěl mě olíznout nohu, já ho odháněl, ale on za mnou chodil zpátky a u toho hrála melodie. Díky tomu pejskovi vznikla nová písnička,” říká frontman kapely Bert & Friends Albert Romanutti k tomu, co ho inspiruje k jeho hudbě. Jindy prý skládá třeba i tři roky. “Někdy s tím člověk zápasí, aby to bylo takové,” dodává.

Spotlight Aktuálně.cz - Albert Romanutti | Video: Tým Spotlight