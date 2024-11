Experti našli cestu, jak "rozjet" dokonalé město. V Praze tomu pomohla i Krnáčová

Architekti Adam Gebrian a Pavel Hnilička, šéf IPR Praha Ondřej Boháč, umělec Vladimir 518 a další hledali na první veřejné debatě Spotlight Public cestu, jak vytvořit dokonalé město. Podle Hniličky je sice utopií, ale musíme se snažit k němu přibližovat. Ať už zlepšením stavebního řízení, péčí o veřejný prostor, nebo obyčejnou "láskou" k místu, kde žijeme, shodli se účastníci debaty.

"Před 200 lety se dal postavit dům na základě pár čar na papíře. Dnes je to úplně nemožný," říká architekt Adam Gebrian na debatě Spotlight Public: Dokonalé město k tomu, že největším nepřítelem dnešních měst je komplikované stavební řízení a nadměrná byrokracie.

"Je úplně jedno, jestli je to na papíře, nebo je to zdigitalizované. Je to naprostý bordel, kde pálíme neuvěřitelné množství lidské energie," tvrdí odborník a vyzdvihuje, jak k revitalizaci jedné z dominant hlavního města - pražské náplavky - dopomohla exprimátorka Adriana Krnáčová. "​​Křičela v místnosti na čtyřicet pražských úředníků, aby se to stalo," vzpomíná.

S tím, že neflexibilita úřadů je pro česká města velkou překážkou, souhlasí i šéf IPR Praha Ondřej Boháč nebo ředitel Raiffeisen stavební spořitelny Pavel Čejka. "Stavba se neprotahuje. V momentu, kdy se kopne do země, tak už jsme vyhráli. U nás je problém to mezitím, čas mezi projektem a zahájením stavby," vysvětluje Boháč. Čejka dodává, že i kvůli nedostatku bytů je hlavní město skvělým místem pro lidi, kteří v něm žijí, ale komu se to zatím nepodařilo, jako by před něj postavilo zeď.

Architekt Pavel Hnilička vnímá, že je v hlavním městě stále dost prostoru pro to, aby vznikla nová výstavba, ale obává se, aby příliš nezasáhla do života těch, kteří už ve městě žijí. "Kdo bydlí někde daleko za městem a dojíždí do něj, tak většinou musí použít osobní automobil. Potřebuje velkou dopravní cestu, která musí mít nějakou kapacitu, a pak potřebuje nároky na parkování, tudíž pak znemožňuje kvalitu veřejného prostoru," vidí jednu z nevýhod fungování města architekt.

Právě veřejný prostor a především zájem lidí o něj nelze podle hudebníka a umělce Vladimira 518 a multidisciplinární designérky Veroniky Rút opomíjet. "Je hrozně důležité se o město zajímat. Často mnohem důležitější, než jestli je v něm vizuální smog," tvrdí hudebník. Podle Rút se ale i v tuzemských městech dost často projevuje ruka "kontrolujícího státu". "Všude sází nadmíru značek. Vytváří tak prostředí pro idioty a lidé se pak jako idioti logicky chovají," řekla na debatě designérka.

A co se podle účastníků debaty na hlavním městě nejvíce podceňuje? "Právě vizuální smog, který je často téma diskusí, a řeší se, jak je hnusný, když jsou na Staromáku pandy, tak to je přesně tím, co většina turistů, který sem jezdí, absolutně miluje. Co my často považujeme za ostudu, je něco, co ostatní oceňují," komentuje youtuber a autor pořadu Kluci z Prahy to, jak se může pohled na srdce hlavního města lišit u místních a těch, co v Praze nebydlí.