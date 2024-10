Propr*al jsem se českým filmem. Byla doba, kdy se se mnou nedalo žít, říká Langmajer

"Měl jsem dost problémů sám se sebou a skončilo to tak, že jsem ve finále vlastně musel zajít k doktorovi a říct mu: Pane doktore, já už bych potřeboval, aby mi ta hlava začala pracovat trošku jinak," přiznává v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou herec Jiří Langmajer. Popisuje, jak se pro něj stalo "nesnesitelné", když některé role nezvládal oddělit, ale i jak dostal druhou šanci.

"Žil jsem v těch svých postavách a postupně mě to prostě vyžíralo, až jsem zjistil, že se se mnou skutečně nedá žít a jestli dostanu druhou šanci - jako jsem dostal díky manželce Adéle - tak s tím prostě musím něco dělat," tvrdí herec a popisuje, že nechat si od někoho pomoci bylo nejlepší rozhodnutí jeho života.

"Posledních deset let se snažím pracovat na své psychické i fyzické stránce. Na tom, dát si život dohromady a zkoušet mít se rád, aby mě mohli mít rádi i ostatní," popisuje Langmajer.

Herce, který nejnověji ztvárňuje roli Františka Ladislava Riegera v seriálu Dcera národa odhalujícím příběh dcery Karla Havlíčka Borovského a dobu národního obrození, prý příchod takové role vcelku překvapil.

"Když zavolali, myslel jsem, že si ze mě dělají srandu. Jsem zvyklý hrát jiný typ rolí - lehce jsem se 'proprcal' českým filmem až do svých 58 let, ale zato úspěšně. A když jsem si doma stěžoval, že vlastně jenom furt sléhám s různými ženami, tak mi moje manželka řekla, že to umím nejlépe," směje se Langmajer.

Nový seriál herec velmi chválí i díky tomu, že mohl pracovat s mladým týmem herců i filmařů. "Je to natočené půvabně. Myslím, že by to mohlo oslovit mladé lidi nikoliv v tom, že začnou hned zjišťovat, jak to teda bylo v době obrozenectví, ale že se na to rádi podívají a třeba o tom budou i chvilkama diskutovat," hodnotí jeden z hlavních představitelů.

A jak se proměnil perfekcionismus, který v sobě podle svých slov Langmajer dlouhá léta měl? "Dřív jsem hodně hořel, a když se mnou chtěl někdo pracovat, tak si většinou spálil ruce. Teď už jen doutnám, a tak si dneska lidi mohou nad těmi mými uhlíky ručičky hřát. A to už je takové fajn," přiznává ve Spotlightu.

