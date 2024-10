Moderátorky Spotlightu Witowská a Tvarůžková v pražském CAMP poprvé přivítaly hosty před živým publikem. Umělec Vladimir 518, architekt Adam Gebrian nebo ředitel IPR Ondřej Boháč a další diskutovali o tom, co Praze a dalším městům chybí k tomu, aby byla dokonalá. "Že je první dojem z Prahy park Sherwood? Je to léčba šokem, ale mění se to k lepšímu," říká Boháč.