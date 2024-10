Řvala tam na čtyřicet úředníků. Gebrian o exprimátorce, která Praze protlačila změnu

"Před 200 lety se dal postavit dům na základě pár čar na papíře. Dnes je to úplně nemožné," říká architekt Adam Gebrian v debatě Spotlight Public: Dokonalé město. Rozvoji měst podle něj nejvíce brání například to, jak komplikované je stavební řízení. "Je úplně jedno, jestli je to na papíře, nebo je zdigitalizované. Je to naprostý bordel, kde pálíme neuvěřitelné množství lidské energie," tvrdí.

Spotlight Public - Gebrian | Video: Tým Spotlight