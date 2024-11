Politici jsou sobečtí, lidé málo slušní. Za komunismu bylo líp, tvrdí třetina Čechů

Necelá třetina Čechů si myslí, že totalitní režim před rokem 1989 byl lepší než ten současný, vyplývá z analýzy agentury STEM. Podle spoluautorky šetření Jitky Uhrové se do názorů společnosti nejvíce promítá pocit ze současné politické reprezentace. "Lidé hodně kritizují to, že politici nejednají striktně v zájmu občanů, ale spíše hledí na svůj prospěch," říká analytička Uhrová ve Spotlightu News.

Vliv politické situace na negativní veřejné mínění se podle výzkumnice netýká jen fungování současné vlády, ale i těch minulých. "Propad spokojenosti s režimem způsobilo v druhé polovině 90. let uzavření opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD. Hodně nízké byly hodnoty v období Nečasovy vlády a v dnešní době je to podobné," popisuje Uhrová.

Analýza srovnává veřejné mínění před blížícím se 35. výročím sametové revoluce s daty z kulatých výročí 2019 a 2009. Ve srovnání nejhůře dopadlo vnímání možností otevřeného projevu názorů nebo svobody tisku, rozhlasu a televize, které v průběhu let klesá. "Do značné míry si to můžeme vysvětlovat tím, že šířka informací, které máme, se dramaticky zvětšila díky online médiím a sociálním sítím, což s sebou přináší i riziko lživých a nepravdivých informací," vysvětluje analytička.

V šetření ústavu STEM lidé hodnotili jednotlivé oblasti společenského vývoje od roku 1989. Nejvíce oceňují šance a příležitosti, které jim současný režim nabízí, tedy možnosti nákupu zboží a služeb, cestování, otevřených hranic, ale také možnost volby různých politických subjektů nebo kvalitní vzdělávání. Nejvíce negativně pak lidé vnímají špatnou morálku ve společnosti.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.