Vymětalíková o zlatě: Od prvního buly bylo vše jinak. Nevěřili jsme, že to jsou Češi

Sportovní reportérka České televize Darina Vymětalíková během mistrovství světa zpovídala hokejisty o přestávkách a bezprostředně po zápasech přímo na stadionu. "Od prvního zápasu s Finskem jsem z týmu cítila jinou atmosféru než v minulosti. Češi nebyli ani jednou v krizi," srovnává novinářka rok 2024 s minulými šampionáty.

"Čekala jsem jiný tým, ale od prvního vhazování jsem viděla skálopevnou sebedůvěru. Říkali jsme si s kolegy, že to snad ani není český tým. Byl to sen," popisuje Vymětalíková. Hráči podle ní o sobě neměli žádné pochybnosti a věřili v systém, který od začátku sezony nastavil trenér Radim Rulík.

A klíčový pro úspěch byl i velký klid teprve třiadvacetiletého brankáře Lukáše Dostála. "Ničím se nenechal rozhodit, ale není to stroj. Před zápasem si uvědomuje, o co jde, ale umí to potlačit, umí to někam zasunout," říká k Dostálovu "vysoce racionálnímu zápasovému módu".

V rozhovoru pro Spotlight News však připomíná i "paniku", kterou před šampionátem vyvolala nominační tisková konference. "Rulík je hrozně poctivý, záleží mu na každém detailu. A když mluví, tak pomalu, potichu, možná trochu defenzivně, záleží mu na každém slovu. Prohry na Českých hokejových hrách v Brně a následná nominační tiskovka český národ vyděsily, lidé přestali věřit v úspěch. Nechápala jsem proč," popisuje Vymětalíková.

Podle ní se Rulík v roli hlavního trenéra seniorské reprezentace necítil dobře kvůli pozornosti, která je s tímto postem spojena. A to přesto, že vloni přivedl reprezentační juniorku ke stříbrným medailím na mistrovství světa v Kanadě.

"On není novou trenérskou hvězdou, akorát se dlouho držel v extralize. Podceňovaný tým Litvínova dovedl k titulu v roce 2015. Hodně o hokeji přemýšlí, dává mu opravdu všechno. A pokud se mu podaří přesvědčit tým o tom, že musí hrát tak, aby mu to zapadalo do systému, tak potom to všechno strašně funguje," dodává Vymětalíková.

