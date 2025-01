Fendrych: Blbost, Česko na špičku EU nemá. Babiš si ale takové řeči může dovolit

“Politik, který si uvědomuje, že nedělá věci dobře a pracuje na změně, stojí za to. Je to dobrý trend,” tvrdí komentátor Aktuálně.cz Martin Fendrych proměnu vystupování premiéra Petra Fialy (ODS) z posledních měsíců. Jeho vstup na sociální síť TikTok označuje sice za trochu směšné, snahu o větší viditelnost a srozumitelnost ale hodnotí pozitivně.

Za přešlap pak Fendrych označuje Fialovy sliby o tom, že po čtyřech letech pokračující vlády dosáhnou Češi na německé platy. "Lidé vědí, že na ně nedosáhneme a říkají to i všichni důvěryhodní ekonomové. Je to spíš politická chyba, protože se jedná o nesplnitelnou věc," tvrdí komentátor.

Na druhou stranu pak staví výroky opozičního politika Andreje Babiše (ANO), který tvrdí, že Česko dostane na špičku Evropské unie. "Nejsme tam a v současné době na to nemáme, ale Babiš si to může dovolit, protože to, co říká, nikdo nebere moc vážně," říká Fendrych.

Rozdíl je podle něj v odlišné cílové skupině, kdy voliči Spolu nechtějí, aby za ně někdo jiný rozhodoval. "Vědí, že ty německé platy nebudou, zároveň si ale mohou uvědomit, že přece jenom máme šanci se jim alespoň přiblížit," vysvětluje Fendrych a dodává, že je škoda, že premiér větu neformuloval jinak.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-05:56 Odehrálo se v české politice v uplynulém roce něco vyloženě pozitivního a daří se to lidem doručit tak, aby to ocenili? Jaký největší propadák má česká politika z loňska za sebou a je fakt, že se opozice s vládou nedokážou shodnout na klíčových záležitostech novým fenoménem?

05:56-13:25 Dokázalo Česko ustát ekonomické a energetické otřesy uplynulých let a jak se Fialova vláda zvládla popasovat s rostoucími cenami? Kdo všechno nahrál loňskému volebnímu úspěchu hnutí ANO a je schopnost vlády zklamat své vlastní voliče patrnější než u jiných vlád?

13:25-19:47 Jakou tendenci současné průzkumy preferencí a volebního potenciálu prozrazují a čím se v rozhodování řídí prvovoliči? Proč strana Zelených nedokáže přesvědčit ty, které zajímá problematika klimatu a co všechno se o politice před nadcházejícími parlamentními volbami ještě dozvíme?

19:47-26:55 Jaké dveře se otevřou Babišovi v případě, že vyhraje volby a jak je to doopravdy s odmítáním společné vlády ODS s hnutím ANO? Jak napínavý politický osud má před sebou Petr Fiala a jak moc jsou věrohodné jeho proklamace z uplynulých týdnů?

26:55-36:15 Jaká plejáda stran se může po dalších volbách zrodit ve Sněmovně a kolují kolem europoslance Filipa Turka nějaké nezodpovězené otázky? Jak musí snášet slábnoucí podporu předseda SPD Tomio Okamura a kde se pořád bere potenciál komunistů a Kateřiny Konečné?

