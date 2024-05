Je to strašně amatérské. Kritika Pekarové sílí, popsala novinářka dopad fiaska TOP 09

Nedávná “výměna” na ministerském postu pro vědu a výzkum se TOP 09 příliš nevydařila. Kandidát Pavel Tuleja se pod tlakem médií rozhodl funkci nepřijmout, protože vyšlo najevo, že publikoval články do tzv. predátorských časopisů. "Hlavním cílem byla nějaká pozitivní zpráva voličům, že TOP 09 je kompetentní strana. Ta, kterou nakonec vyslala, je úplně opačná," komentuje novinářka Lucie Stuchlíková.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová označila konec ministryně Hany Langšádlové a následnou blamáž s kandidaturou Pavla Tuleji za lehké pochybení. Podle komentátorky Seznam Zpráv Stuchlíkové je to ale od šéfky TOP 09 zlehčování situace, protože o jeho nekompetenci dávno museli ve straně vědět. "Buď Pavel Tuleja neříká úplně pravdu o tom, jak články vznikly a jak se dostaly do predátorských časopisů, což je samozřejmě velký problém, anebo absolutně selhal jako školitel," vysvětluje komentátorka a dodává, že něco takového by bylo dnes pro akademika smrtící.



Strana, která by se podle posledních volebních průzkumů znovu nedostala do Poslanecké sněmovny, se tak potýká s dalším problémem, nicméně podle Stuchlíkové by to nemělo ohrožovat vedení TOP 09 ani jeho směřování. "Myslím si, že Pekarová Adamová to ustojí. Že by stály v TOP 09 zástupy lidí, kteří se úplně třesou, aby stranu vedly, to úplně ne," vysvětluje novinářka a dodává, že jisté nespokojené křídlo se ve straně už ozývá.

Na pozici ministra pro vědu, výzkum a inovace nakonec nominovalo předsednictvo TOP 09 dosavadního šéfa zahraničního výboru sněmovny Marka Ženíška. Rozhodl o tom čtvrteční výkonný výbor strany. Rozhovor vznikl před jeho nominací.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-08:39 Jak velký škraloup má TOP 09 po blamáži s kandidaturou Pavla Tuleji? Oslabuje tento přešlap pozici předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové-Adamové? Zasloužila si Helena Langšádlová vynucený odchod z pozice ministryně pro vědu? A proč zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek stranu znovu kritizuje?

08:39-12:31 Nepřehnala koalice Spolu antikampaň proti hnutí ANO s názvem "Rusko, pro tebe všecko"? Jedná se o projev zoufalství, kdy opoziční ANO v průzkumech jednoznačně vede? Jaké nyní mezi koalicí a opozicí panují vztahy?

12:31-21:20 Daří se vládní koalici dobře komunikovat změny spojené s důchodovou reformou? Je standardní, že se opozice nehodlá podílet na strategických rozhodnutích vlády? Lze vůbec schválené změny nazývat důchodovou reformou? A jakou roli sehrál v celém procesu prezident Petr Pavel?

21:20-23:28 Bude hnutí ANO součástí příští vlády? Umí si komentátorka Lucie Stuchlíková představit, že by ANO vládlo s SPD Tomia Okamury? A co by to pro budoucnost Česka znamenalo?