Spotlight LIVE: Vítězové a poražení voleb. Začíná nový boj o moc

Hlasy jsou sečtené, politický boj ale nekončí. Kdo z voleb vyšel posílený, kdo utrpěl citelnou ztrátu a komu výsledky komplikují další politické plány? V živém volebním speciálu Spotlight na Aktuálně.cz rozebereme výsledky komunálních voleb a prvního kola senátních voleb.
Co byla největší překvapení volební noci, co výsledky znamenají pro jednotlivé politické strany, hnutí a jejich předsedy?
O výsledcích, dění ve volebních štábech a dalším vývoji české politiky diskutují Pavel Štrunc, Radek Bartoníček, Vratislav Dostál, Jakub Kopřiva a Matyáš Zrno.
„Můžeme zasáhnout do vedení Prahy i Brna,“ chválí Kupka ODS. Klíčový post v Senátu chce udržet
Výsledek voleb je podle předsedy ODS Martina Kupky dobrý. Konkrétně třeba v Ostravě nebo Jihlavě. Šéf občanských demokratů ale připouští, že si myslel na lepší místo v Praze i v Brně. A dokonce jsou i města, kde je pro něj výsledek vyloženě zklamáním. Kupka také v rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl, že cítí podporu svých spolustraníků, o jejíž stálosti se už delší dobu spekuluje.
Húsíové udeřili na letiště v Rijádu. Útok má 12 obětí a přes 300 zraněných
Při sobotním útoku na mezinárodní letiště v saúdskoarabské metropoli Rijádu zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 309 osob utrpělo zranění, někteří z nich jsou v kritickém stavu. Podle agentur o tom informoval v noci na neděli saúdský úřad pro civilní letectví.
ŽIVĚ Výsledky voleb: Starostové ovládli první kolo Senátu, ANO bojuje o další mandáty
V pátek a sobotu lidé v Česku rozhodovali o novém složení obecních zastupitelstev a třetiny Senátu. Průběžné výsledky, reakce politiků i další dění kolem voleb sledujte v on-line reportáži Aktuálně.cz.
Sbíral trofeje, ale mučil se do mdlob. Teď spadl slavný Němec až tam, kde kila nevadí
Když špičkoví hráči ukončí profesionální kariéru, ale s fotbalem chtějí pokračovat na nižší úrovni, běžně propadají soutěžemi postupně. Niklas Süle, pětinásobný šampion bundesligy a také vítěz Ligy mistrů, to vzal v Německu hopem. Ještě v květnu hrál za Dortmund, teď nastupuje až v deváté nejvyšší lize.