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Spotlight LIVE: Vítězové a poražení voleb. Začíná nový boj o moc

Aktuálně.cz
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Hlasy jsou sečtené, politický boj ale nekončí. Kdo z voleb vyšel posílený, kdo utrpěl citelnou ztrátu a komu výsledky komplikují další politické plány? V živém volebním speciálu Spotlight na Aktuálně.cz rozebereme výsledky komunálních voleb a prvního kola senátních voleb.

Sledujte povolební live stream Aktuálně.cz - hovoří Pavel Štrunc, Radek Bartoníček, Vratislav Dostál, Jakub Kopřiva a Matyáš Zrno.
Sledujte povolební live stream Aktuálně.cz - hovoří Pavel Štrunc, Radek Bartoníček, Vratislav Dostál, Jakub Kopřiva a Matyáš Zrno.Foto: Aktuálně.cz
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Co byla největší překvapení volební noci, co výsledky znamenají pro jednotlivé politické strany, hnutí a jejich předsedy?

O výsledcích, dění ve volebních štábech a dalším vývoji české politiky diskutují Pavel Štrunc, Radek Bartoníček, Vratislav Dostál, Jakub Kopřiva a Matyáš Zrno.

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„Můžeme zasáhnout do vedení Prahy i Brna,“ chválí Kupka ODS. Klíčový post v Senátu chce udržet

Výsledek voleb je podle předsedy ODS Martina Kupky dobrý. Konkrétně třeba v Ostravě nebo Jihlavě. Šéf občanských demokratů ale připouští, že si myslel na lepší místo v Praze i v Brně. A dokonce jsou i města, kde je pro něj výsledek vyloženě zklamáním. Kupka také v rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl, že cítí podporu svých spolustraníků, o jejíž stálosti se už delší dobu spekuluje.

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