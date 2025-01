Český fenomén. Jsme nejhorší ve stolování, 95 % lidí neumí držet příbor, říká Špaček

“Mně se faux pas nestává,” říká Ladislav Špaček, odborník na etiketu a bývalý mluvčí prezidenta republiky. Ve Spotlightu Aktuálně.cz mluví o rozvolňování společenských pravidel, hodnotí módní návyky mladé generace a tvrdí, že Češi se stále nenaučili stolovat. “Vývoj etikety je překotný, musí ale mít určité dno, od kterého se odrazit,” tvrdí Špaček.

"Lidi na mně neustále hledají něco, co by mi mohli vytknout, protože jsou rádi, když mě na něčem nachytají," říká odborník na etiketu. Třeba v restauraci ale občas dává najevo, že dodržování pravidel není striktní. "Naopak se lidem snažím naznačit, že si mohou odlehčit. Třeba opřu lokty o stůl, což je samozřejmě dle etikety mimo rámec restauračního chování. Ukazuji tím ale, že teď máme volnou chvíli a nebudeme se vzájemně hlídat," dodává.

"Svět se vyvíjí ke stále větší ležérnosti a uvolněnosti. Ten vývoj je ale překotný a někde musí mít určité dno. Když přijde do luxusní restaurace kluk v tričku a šortkách s podobně oděnou dívkou, to už je ta hranice," přibližuje.

Špaček už v minulosti tvrdil, že Češi jsou mezi ostatními národy nejhorší ve stolování. A nic se na tom dle jeho slov nezměnilo ani dnes. "Procházím restaurací a řekl bych, že 95 procent lidí špatně drží příbor. V Itálii nebo ve Francii 95 procent lidí drží příbor správně," vysvětluje.

"Příbor držíme svrchním držením. Rukojeti jsou ukryty v dlani, příbor musí mířit do talíře a ukazováčkem vyvíjíme tlak na hroty. Vidličky míří dolů. Tento způsob, kterým se jí všude v kulturním světě, je u nás pořád menšinový," popisuje Ladislav Špaček správné držení příborů.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-07:29 Kdy se Ladislavu Špačkovi naposledy stalo faux pas a zvykl si už na to, že jsou z něj lidé nervózní? Jaký nejpodivnější nebo nejvtipnější dotaz Špaček dostal a považuje se za glosátora etikety?

07:29-14:27 Existuje vhodný způsob, jakým sníst chlebíček, a co z původní etikety dnes již neplatí? Má dnes etiketa ještě hlubší význam a kam se posunula pravidla módy?

14:27-23:44 Posouvá se vnímání toho, co je street, co je neformální a co formální, a proč je podle Špačka špatně, když se v módě stírají rozdíly mezi pohlavím? Je zpohodlňování nevyhnutelný standard a svědčí styl mladé generace o tom, že se neumí vhodně obléct?

23:44-30:42 Může i seriózní muž občas v rámci módy zazlobit a kam se bude etiketa posouvat s dnešní generací Z a alfa? Proč etiketa vyžaduje sebekázeň a jsou Češi stále nejhorší ve stolování?

