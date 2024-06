"To je příšernej smrad". Punčochář řekl, co by znova neochutnal: Udělá se vám zle

"Ještě se mi nestalo, že bych něco odmítl ochutnat. Některé věci bych už ale v životě do úst nestrčil," říká šéfkuchař Jan Punčochář. Nevadí mu cvrčci ani červi, špatně se mu ale dělá třeba ze švédských kvašených sleďů surströmming. "To je doopravdy věc, kterou už v životě nechci ani cítit, ani ochutnat," dodává ve Spotlightu.

Podobně Punčochář nahlíží i na některé asijské speciality. Zároveň tvrdí, že nemá potřebu za každou cenu něco ochutnat jen z hecu, baví ho spíš to, co mu chutná. "Jídlo mám rád, protože je to pro mě potěšení," říká v rozhovoru.

I šéfkuchaři mají podle Punčocháře možnost dbát na zdravý životní styl. "Cvičím pětkrát, šestkrát týdně a upravil jsem jídelníček i porce, takže už si nedám čtyři knedlíky, ale jeden. Je to o těch porcích, ale jinak mám pestrou stravu. Jím to, co mě zrovna napadne," uvádí Punčochář.

V rozhovoru pro Spotlight řekl, že nejdůležitější je pohyb. Zásadní je ale také myslet na dávkování. "Samozřejmě nemůžete jíst tuny pečiva namazaného máslem nebo paštikou. To je základem toho, jak se dá shodit. Já shodil asi 12 kilo za sedm měsíců," doplňuje.

Hubnout jde podle Punčocháře i bez odtučněných produktů. "Nemůžete jíst každý den vepřový bůček zalitý sádlem, ale stejně tak nemůžete jíst pořád jen odtučněné věci. Chuťově to není tak dobré, ale mělo by to být v nějaké rovnováze. Když zapojíte hodně zeleniny, ryby, dobře si je připravíte, tak je to zdravé, chutné, a baví vás to jíst. Je to o pestrosti stravy, ne o odtučňování," uzavírá šéfkuchař.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-03:57 Je něco, co by šéfkuchař a majitel restaurací Jan Punčochář v životě neochutnal? Jak se z kuchaře stane televizní celebrita? Uznává Punčochář influencery, kteří popularizují gastronomii na sociálních sítích?

03:57-07:01 Co Punčocháři dal úspěch, kterého v gastronomii dosáhl? Chtěl někdy s kuchařským povoláním seknout? A má kuchař šanci a čas hlídat si zdravý životní styl?

07:01-11:54 Jak se Punčochářovi povedlo dostat se do formy? Co si myslí o tlaku na společnost spojeném se zdravým životním stylem? A změnily se za poslední roky stravovací návyky Čechů?

11:54-19:59 Proč si Punčochář myslí, že dnešní mladí lidé nechtějí pracovat? Jsou podmínky v gastronomii nastaveny správně? Jak vypadá pracovní den v kuchyni? A jak kvalitní jsou podle Punčocháře dnešní učňovské školy?

19:59-24:49 Jak by měla vypadat kvalitní restaurace, která správně pečuje o svůj personál? Ovlivnily kulinářské reality show úroveň restaurací v menších městech? A jak s gastronomickým byznysem zahýbala éra pandemických restrikcí?

24:49-29:57 Co si Punčochář myslí o rozvážkových službách? Je ještě něco, co může Punčochář v gastronomii objevovat? Co je jeho "signature dish" a existuje podle něj klíč ke kuchařskému úspěchu?