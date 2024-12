Vášáryová: V Pelíšcích je scéna z mého života. Neměli peníze, točila bych i zadarmo

"Pokaždé, když se na to dívám, je jedna z nejtěžších scén pro mě ta, když moje 'dcera' Jindřiška sedí ve skříni. Tak to je můj příběh," popisuje herečka Emília Vášáryová scénu z filmu Jana Hřebejka Pelíšky, kde hrála manželku herce Jiřího Kodeta. V rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou popisuje, jaká její cesta k filmu byla, ale i obavy z toho, kam kráčí nejen slovenská společnost.

"Moje maminka taky zemřela náhle a já hledala nějaké její věci a úplně zoufalá seděla v jejím bytě. Když jsem otevřela skříň a hledala tam nějaký doklad, o kterém mi řekla, že tam někde schovala, do té skříně jsem si mezi ty hedvábné šaty sedla," popisuje Vášáryová svůj vlastní osud, podle kterého vznikla jedna ze scén ve filmu Pelíšky, který se stal už tradiční součástí českých obrazovek nejen v průběhu vánočních svátků. "Když to vidím, pokaždé pláču," přiznává herečka.

Vášáryová vzpomíná, jak za ní režisér Jan Hřebejk přišel ještě jako celkem "mladý chlapec" a představil jí scénář filmu. "Začínal a já věděla, že na to nemají peníze, ale mně se ten scénář tak strašně líbil a byla jsem šťastná, kolik je tam mých kolegů, tak jsem řekla, že je mi to jedno a budu to dělat klidně i zadarmo," přibližuje herečka, jak přijala nabídku být jednou z představitelek dnes už kultovního filmu české kinematografie. "Nikdo ale nepočítal, že by se to ještě pouštělo asi dvacet let poté," směje se umělkyně.

Slovenská herečka v rozhovoru popisuje i své zklamání ze současného dění ve své rodné zemi. "Prožíváme zvláštní dobu, myslela jsem si, že se toho nedožiju," říká s tím, že zažila padesátá a šedesátá léta a má obavu, jestli se tahle doba nejen na Slovensku nevrací. "Ta rétorika se stále opakuje a je vidět, že je v nás totalitní režim stále zahryznutý a třicet pět let (od sametové revoluce - pozn. red.) je málo," dodává Vášáryová.

