Jedna z nejdražších známek je v Česku, stála 80 milionů. Má smysl hledat poklad doma?

Filatelista David Kopřiva stál v roce 2016 u vyjednávání prodeje modrého mauritia. Obchod s legendární známkou podle něj byla neopakovatelná příležitost. "Majitelům ten příběh dodává nesmrtelnost. Je to takový význam, jako má Mona Lisa. Bylo to těžké, ale nakonec jsme na to přistoupili," komentuje Kopřiva odkup známky za asi 80 milionů korun.

5:41 Video: Tým Spotlight