Ani nevěděl, že znásilnil. Poslankyně popsala typy sexuálního násilí i chyby systému

"Znám případ, kdy to dívka chlapci řekla a on si to nese jako velikánské trauma, že někoho znásilnil," popisuje poslankyně za STAN Barbora Urbanová situaci, kdy dívka na diskotéce nebyla schopná slovy říci, že sex nechce. Společenské změně by ale mohla napomoci i nová redefinice znásilnění, na které se Urbanová podílela.

Od prvního ledna vstoupila v platnost nová definice trestného činu znásilnění, která se řídí pravidlem ne znamená ne. "Všichni asi chceme, aby se to tomu druhému líbilo, to je ten princip, který bychom měli všichni aplikovat," vysvětluje Urbanová, která je také spoluzakladatelkou iniciativy Pod svícnem. Ta šíří povědomí o tom, jakou podobu může domácí a sexualizované násilí mít.

"Nejčastěji jsou to partnerské vztahy, které jsou nějakým způsobem toxické a probíhá v nich násilí. To má nějaký vývoj," uvádí v rozhovoru pro Spotlight poslankyně. Nejčastěji dochází na začátku k psychickému násilí, pak přichází násilí fyzické, nakonec pak sexualizované. "Má to různé dynamiky, může to trvat několik měsíců, někdy i léta," popisuje Urbanová s tím, že nejčastějšími původci násilí bývají muži, oběťmi pak jejich partnerky.

Ke traumatizaci může docházet ale i z druhé strany, kdy jeden z partnerů nedokázal situaci správně přečíst. "Rozumím, že se něco dělo v minulosti, že někdo nevěděl, že by se měl raději zeptat nebo brát větší ohledy. Nebyli jsme edukovaní a nechci okamžitě házet všechny do jednoho pytle a vytvářet dojem, že jsme byli všichni násilníci jen proto, že jsme se nezeptali. Ale pojďme si říct, že to v budoucnu dělat budeme, abychom si navzájem neubližovali," dodává Urbanová.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-08:04 Co přesně v novém trestním zákoně znamená bezbrannost a může u znásilnění dítěte do 12 let padnout nepodmíněný trest? Proč hranice bezbrannosti nekopíruje trestní odpovědnost a co všechno spadá do kategorie "sexuální útok"?

08:04-15:46 Proč je nyní míč na straně soudců a proč soudní systém selhal u případu zneužívané Aničky? Jde přístup soudců změnit bez toho, aby byla narušena jejich nezávislost, a jak si být jistý, že je sex v dané situaci oboustranně chtěný?

15:46-21:44 Jak se u soudu gesta, jako je zavrtění hlavou nebo pláč, prokazují a může se trauma z ublížení objevit až s odstupem času? Jak velká část znásilnění se neohlásí a zvýšila se hlášení v posledních letech?

21:44-26:33 Co lidem v ohlášení znásilnění nejvíce brání a proč se trauma objeví obvykle až poté, co oběť násilníka opustí? Proč se koalici s opozicí povedlo domluvit právě v tomto případě a jaké ústupky musely ze strany navrhovatelů nastat?

26:33-30:53 Jaké vztahy panují mezi koaličními a opozičními poslanci a je vůle u koaličních poslanců se s druhou stranou domluvit? Na jakou roli se STAN před sněmovními volbami připravuje a bylo by hnutí ochotné spojit síly s ANO?