Shavit: Čtyřicet procent pro ANO? Něco to může změnit, Schillerové převleky to nejsou

„Voliči řeší, kdo je jim jak podobný a sympatický. Co je racionální pro ně, nemusí být pro fungování země,“ říká expertka na politický marketing Anna Shavit, podle které v kampaních stále víc funguje to, jak je kdo „opravdový člověk“. Zatímco premiér Petr Fiala to zvládá trochu hůře, tiktokové tanečky a oblečky Aleny Schillerové podle odbornice nemusí být rovněž jasnou cestou k volebnímu úspěchu.

34:46 Anna Shavit - Spotlight Aktuálně.cz. | Video: Tým Spotlight