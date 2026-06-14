Spor vlády a prezidenta? Velká většina Čechů to vidí jako problém, ukázal průzkum

Osm z deseti Čechů vnímá spory mezi vládou a prezidentem Petrem Pavlem ohledně účasti hlavy státu na mezinárodních jednáních jako problém. Vyplývá to z výsledků průzkumu Trendy Česka, který pro Českou televizi (ČT) zpracovala agentura Kantar.cz.
Více než polovina lidí si myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem společného rozhodnutí hlavy státu a kabinetu, uvedla ČT.
Mezi Pavlem a vládou trvá spor ohledně složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. „Jako závažnější problém to vnímají lidé starší 30 let a lidé s maturitou nebo vyšším vzděláním. Jako závažný problém pro vzájemné fungování vlády a prezidenta vnímají spory o účast prezidenta na mezinárodních akcích hlavně voliči všech opozičních stran, naopak na druhé straně vládní voliči vnímají tyto spory v menší míře, i když asi polovina z nich je pořád hodnotí jako závažný problém,“ řekla v ČT analytička Kantar.cz Nikola Stárková.
Podle čtvrtiny obyvatel by mělo být rozhodnutí na vládě, pětina si myslí, že by se měl prezident rozhodovat podle vlastního uvážení, uvedla ČT.
Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace. Pavel, který se zúčastnil všech aliančních summitů od nástupu do funkce a v minulosti byl předsedou Vojenského výboru NATO, má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že ho vláda do delegace nezařadí. O složení delegace rozhodne vláda 22. června.
Vicepremiérka Alena Schillerová (ANO) v neděli v debatě ČT uvedla, že prezidentovi nikdo v cestách nebrání. Delegaci podle ní bezesporu povede premiér Babiš, součástí budou ministři zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a obrany Jaromír Zůna (za SPD), o Pavlovi se rozhodne. Předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové v CNN Prima News uvedl, že s Pavlovou účastí na summitu nesouhlasí.
Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) považuje situaci za ostudu. „Místo toho, aby ČR plnila své závazky, dělala, co má kvůli vlastní bezpečnosti, vysílá do světa signál, že nevíme v polovině června, kdo nás bude reprezentovat na summitu,“ podotkl v ČT. Případnou kompetenční žalobu Schillerová označila za nesmysl.
Průzkum se uskutečnil na přelomu května a června a zúčastnilo se ho 1200 respondentů.
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