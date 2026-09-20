Český prezident Petr Pavel by jako bývalý generál NATO rád bojoval, reagoval v neděli večer slovenský premiér Robert Fico v prohlášení na vyjádření české hlavy státu. Ten předtím označil Ficova slova o kolektivní obraně Severoatlantické aliance za závažná.
Předseda slovenské vlády Robert Fico v neděli večer zopakoval, že Západ hledá záminky pro válečný konflikt s Ruskem.
Český prezident Petr Pavel předtím komentoval Ficovo vyjádření o tom, že nechce, aby se Slovensko „stalo součástí nějakého vojenského konfliktu kvůli nějakému článku pět“, tedy zásadnímu bodu alianční smlouvy o tom, že útok na jednoho člena NATO je útokem na všechny.
„Chápu, že jako bývalý generál NATO by rád bojoval. Očekávám, že v mém případě bude respektovat mírové směřování,“ řekl Fico o Pavlovi, který byl předsedou vojenského výboru NATO.
Fico tvrdí, že v případě skutečného ozbrojeného útoku proti jednomu nebo několika členským státům NATO dává zmíněny článek alianční smlouvy členům více možností, jak projevit solidaritu.
Dodal, že dokud bude předsedou vlády, nebude souhlasit, aby se slovenští vojáci zúčastnili „jakéhokoliv vojenského dobrodružství, které vyprovokuje někdo z NATO“.
Podle Fica má vojenská rétorika a hledání záminky na válečný konflikt s Ruskem překrýt neschopnost liberálního světa řešit základní výzvy, jako jsou ceny a dostatek energií a paliv či nelegální migraci.
Slovenská opozice i část slovenských médií dlouhodobě tvrdí, že Fico opakuje propagandu Ruska, které v únoru 2022 vojensky napadlo Ukrajinu.
Té nynější Ficova vláda krátce po svém nástupu do úřadu před téměř třemi lety zastavila vojenskou pomoc ze státních zásob a sám ministerský předseda pak opakovaně kritizoval přístup Evropské unie k válce na Ukrajině.
Místopředseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko a bývalý šéf slovenské diplomacie Ivan Korčok ještě před nejnovějším vyjádřením Fica uvedl, že článek pět NATO neznamená, že někdo zatáhne Slovensko do války. Podle něj má naopak každému dát vědět, že držíme spolu a že když napadnou jednoho, jako by napadli každého.
Deset organizací dalo kandidátům do voleb návod, jak zlepšit školství v obcích
Odborníci sepsali, co může vedení obceudělat pro lepší školství o ve Vaší obci. Návod pro kandidáty do komunálních voleb.
Nemovitost v zahraničí? Češi míří do Španělska i Dubaje, každý trh má ale jiná pravidla
Vlastní apartmán u moře, zázemí na důchod nebo diverzifikace portfolia. Zahraniční nemovitosti lákají Čechy z různých důvodů, mezi vyhledávané destinace patří především Španělsko a stále častěji také Dubaj. Samotná koupě se ale může od české praxe výrazně lišit – od rezervačních smluv a vlastnických pravidel až po možnosti financování.
Češi při nákupu bio potravin hledí na kvalitu, zdraví i původ surovin
Bio produkty už nejsou výsadou úzké skupiny zákazníků. Podle průzkumu pro značku Nature’s Promise společnosti Albert je pro 54 % Čechů aspekt bio původu potravin důležitý. Alespoň několikrát za měsíc nakupuje bio potraviny více než polovina (56 %) dotázaných. Prodeje bio potravin stabilně rostou, potvrzují obchody Albert.
Nový iCAUR V27: Z města rovnou za dobrodružstvím
Přes týden město, o víkendu kola, výlet nebo cesta mimo asfalt. Nový iCAUR V27 chce oslovit řidiče, kteří od auta nečekají jen přesun z bodu A do bodu B, ale parťáka pro aktivní životní styl. Výrazné SUV kombinuje prostornou karoserii, pohon všech kol, elektrifikovaný systém REEV i praktickou funkci V2L, díky níž dokáže napájet elektrické vybavení i daleko od zásuvky.
Ruská AI měla pravdu: „Hořící“ volby skončily bez překvapení. Co teď Kreml chystá?
Rusko má za sebou první parlamentní volby od zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Hlasování do Státní dumy, dolní komory parlamentu, probíhalo od pátku do neděle. Výsledky nakonec skončily bez překvapení, obyvatelé ruské metropole se ale vzbudili do drsného rána po ukrajinském útoku.