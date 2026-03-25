Spor o Turka zvedl důvěru v prezidenta o třetinu, ukázal průzkum

Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše (ANO) o jmenování poslance Motoristů Filipa Turka ministrem zvýšil důvěru třetiny Čechů v hlavu státu. Uvádí to únorový průzkum agentury Median. Důvěru ve vládu zvedl spor jen u devíti procent lidí, zatímco u 36 procent vedl k poklesu důvěry v Babišův kabinet. Důvěra v prezidenta po sporu o Turka klesla u 30 procent dotázaných.
Motoristé původně uváděli Turka jako svého adepta na post ministra zahraničí a později ministra životního prostředí. Pavel to kritizoval mimo jiné kvůli kontroverzním Turkovým výrokům. Babiš po svém jmenování premiérem Turkovu nominaci Pavlovi nepředložil. Ministerstva zahraničí a životního prostředí dočasně vedl předseda Motoristů Petr Macinka. Až později přinesl premiér po dohodě s Motoristy na Hrad nominaci Turka na ministra životního prostředí. Prezident oznámil, že jej jmenovat nehodlá. V únoru se stal ministrem životního prostředí poslanec Motoristů Igor Červený.
U vlády největší podíl lidí - 43 procent - uvedl, že se jejich důvěra v kabinet po tomto sporu nezměnila. Druhá největší část byli právě s 36 procenty dotázaní, u kterých spor s prezidentem důvěru ve vládu poškodil. Těch, u nichž spor důvěru v kabinet zvýšil, bylo s devíti procenty nejméně. Zbytek tvořili lidé, kteří zvolili odpověď "nevím", bylo jich 13 procent.
U prezidenta Pavla byla naopak s podílem 34 procent největší skupina lidí, u nichž důvěra zesílila. Pokles důvěry v hlavu státu po sporu o Turka vyjádřilo 30 procent Čechů, u 25 procent se důvěra nezměnila. Zbylých 11 procent dotázaných nevědělo.
Nárůst důvěry v prezidenta byl nejsilnější mezi jeho voliči z druhého kola prezidentské volby a také nynějších opozičních stran ve Sněmovně. Z Pavlových voličů stoupla důvěra u 63 procent. Z voličů stran koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a také hnutí STAN zhruba tři čtvrtiny uvedly, že jejich důvěra v prezidenta vzrostla. U voličů Pirátů stoupla u 69 procent dotázaných.
Naopak 68 procent voličů Babiše v prezidentské volbě a 75 procent voličů vládní SPD vyjádřilo pokles důvěry v Pavla. U nejsilnější vládní strany ANO také převažovali lidé, u kterých důvěra v prezidenta klesla, ale ne tak výrazně jako u SPD. Bylo jich 55 procent. Nejmenší ztrátu důvěry v Pavla mezi vládními stranami průzkum zaznamenal u Motoristů, jejichž kandidát byl přitom předmětem sporu. Z voličů Motoristů poklesla důvěra v prezidenta u 46 procent a u 17 procent dokonce naopak stoupla.
Důvěra ve vládu vzrostla jen u tří procent voličů Pavla a u 19 procent voličů Babiše z prezidentské volby. Naopak klesla u tří pětin voličů Pavla a také u 13 procent voličů Babiše. U voličů vládních stran se po sporu o Turka u nadpoloviční většiny lidí důvěra v kabinet nezměnila. Vzrostla u 25 procent z voličů SPD, mezi voliči ANO a Motoristů stoupla shodně o 15 procent. Pokles důvěry vládě vyjádřilo 19 procent voličů Motoristů, 15 procent voličů ANO a 11 procent voličů SPD.
U opozičních stran výrazně převažoval pokles důvěry. U voličů Spolu a STAN to bylo zhruba 70 procent lidí, u Pirátů 60 procent. Důvěra v kabinet vzrostla jen u jednoho až tří procent z voličů opozice.
Průzkum prováděla agentura Median letos v únoru. Zúčastnilo se ho 1200 obyvatel ČR starších 18 let.
Zvrat v počasí přijde už dnes. Předpověď uvádí, kde do soboty nejvíc nasněží
Již během dneška očekáváme na území Česka výraznou změnu počasí, avizují meteorologové. Přes den totiž přes naše území přejde od severozápadu studená fronta a před ní k nám bude zpočátku ještě proudit teplý vzduch od jihu, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Netoč to! Lehečka vynadal svým. Americkou star donutil smát se vlastnímu zoufalství
Supervýkon, kterým se hlasitě přihlásil o pozornost, a s tím i obrovská šance na životní finále. Jiří Lehečka exceluje v Miami. Český hráč si vyšlápl na domácího favorita Taylora Fritze a některé jeho statistiky i jednotlivé údery budí ve světě tenisu údiv. Závěr česko-americké bitvy navíc publiku nabídl řádně vysokooktanové drama.
ŽIVĚ Íránci se vysmáli Trumpovu návrhu. Američanům kladou své podmínky pro jednání o míru
Spojené státy předaly Íránu 15bodový plán k ukončení války. Írán americké pokusy o příměří zesměšnil. Z nových zpráv vyplývá, že mezi předběžnými podmínkami, které Teherán stanovil pro případná jednání o příměří, je zavření všech amerických základen v Perském zálivu a finanční odškodnění za americko-izraelské útoky. Nejmenovaný americký činitel označil podmínky za nereálné.
ŽIVĚ Američané začnou příští rok vyrábět letouny F-35 pro českou armádu
Americká společnost Lockheed Martin začne s výrobou letounů páté generace F-35 pro českou armádu v roce 2027. Letouny F-35 nahradí v české armádě pronajaté stíhačky JAS-39 Gripen. První F-35 mají být hotové v roce 2029.
ŽIVĚ Rusko hlásí sestřelení 389 dronů, Ukrajinci trefili i baltský přístav Usť-Luga
Ruská protivzdušná obrana během noci na dnešek sestřelila 389 ukrajinských dronů. Podle agentury Reuters to oznámilo ruské ministerstvo obrany, které ale informace o případných škodách neuvedlo. Ukrajinské údery mířily na Moskevskou a Leningradskou oblast a také na ruské regiony hraničící s Ukrajinou, která se od února 2022 brání ruské invazi.