Hřibův komunistický nápad odmítám, řekl Pospíšil. "Špehování" bytů dělí koalici

Předseda TOP 09 a pražský koaliční zastupitel Jiří Pospíšil se ohradil proti plánu primátora Zdeňka Hřiba (piráti) prověřit elektroměry v pražských bytech, aby se zjistilo, kolik jich je prázdných. Hřib uvažuje o tom, že by jejich majitelé, kteří v nich sami nebydlí ani je nepronajímají, platili jakousi daň z prázdného bytu. Pospíšil to označil za komunistický návrh. Nesouhlasí s tím a upozorňuje, že vedení města o něčem podobném nediskutovalo.

"Nevěděl jsem o tom. Mluvil jsem o tom s našimi radními, kteří chodí na radu, a ti tyto informace také neměli," řekl Aktuálně.cz Pospíšil s tím, že koalice diskutuje o lepším využití městských bytů, o těch v soukromém vlastnictví ale podle něj nikdy nebyla řeč.

Pospíšil nesouhlasí už se samotnou analýzou, kterou Hřib chystá ve spolupráci s Pražskou energetikou. "Opravdu nechci špehovat soukromé osoby a zjišťovat podle elektroměrů, jakou má kdo spotřebu a jestli v bytě bydlí dostatečně nebo ne," řekl Pospíšil.

To, že Praha chce na základě dat z elektroměrů připravit analýzu, prozradil Hřib v pondělí v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Na základě jednoduchého anonymizovaného sledování elektroměrů v pražských bytech lze zjistit, které byty jsou využívané a které ne.

"Jsou tady tvrzení, že se mnoho bytů v Praze prodává pouze na investice a zůstávají prázdné. Jedni říkají, že je jich zanedbatelný počet, druzí, že jde o zásadní problém, který zvyšuje cenu bydlení v metropoli. Ve skutečnosti je ale dostupných jen velmi málo objektivních dat, která by pocházela z nezávislých zdrojů," vysvětlil Hřib.

Ctíme soukromé vlastnictví

Kdyby se ukázalo, že takových bytů je skutečně mnoho, primátor by zvažoval, že by majitelé nevyužívaných bytů platili po vzoru jiných světových měst zvláštní daň. Pospíšil však tvrdí, že s ničím takovým nebude v žádném případě souhlasit.

"Jsme pravicová strana a ctíme soukromé vlastnictví. Nebudeme přijímat zákon, abychom zdanili něčí majetek jenom proto, že papaláši na radnici dospěli k závěru, že svůj majetek využívá nedostatečně. To je pro mě principiálně nepřijatelné," prohlásil Pospíšil, který v loňských komunálních volbách vedl pražskou kandidátku TOP 09 a starostů (Spojené síly pro Prahu).

"Nechceme, aby koalice naplňovala program KSČM," dodal Pospíšil s odkazem na to, že pražští komunisté toto navrhovali ve svém předvolebním programu. Odhadovali, že díky této dani by mohli majitelé začít pronajímat stovky až tisíce bytů, které jsou dnes nevyužívané.

Čižinský: Byla by to cenná informace

U šéfa druhého koaličního uskupení však Hřib pochopení našel. "Naše bytová politika musí vycházet z reálných dat. Potřebujeme vědět, kolik je v Praze prázdných bytů. Byla by to cenná informace, pokud bychom zjistili, že nové byty jsou skupovány jenom zahraničními investory a nejsou obývány. Byl by to signál, že jenom stavět více nestačí, protože to Pražanům v bydlení nepomohlo," řekl Čižinský Aktuálně.cz.

Ani zdanění neobývaných bytů se nebrání. "Je to předčasná otázka. Daň z nemovitosti je legitimní, ale nepředbíhejme. Důležité je, kolik prázdných bytů zjistí analýza," dodal Čižinský.

Kdyby Praha chtěla takovou daň zavést, sama by to nedokázala. Bylo by nutné kvůli tomu změnit zákony. Hlavní město však může, podobně jako kraje, takový návrh předložit.