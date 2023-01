Spolu v Praze se vzdává většiny v radě. Konečně odpovídající nabídka, reagují Piráti

Čtyři měsíce po komunálních volbách nemá Praha nového primátora ani radu. Koalice Spolu nyní přišla s novou nabídkou rozložení sil, na kterou chce nalákat Piráty. V jedenáctičlenné radě hlavního města by zástupci Spolu obsadili pět míst včetně primátorského postu pro Bohuslava Svobodu z ODS. Dalších šest by si rozdělili Piráti a Starostové. Piráty návrh zaujal, v úterý o něm budou jednat.

Piráti by v radě měli podle nejnovějšího návrhu koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) čtyři místa a STAN dvě. Koalice Spolu se v nové nabídce vzdala kromě většiny v radě také požadavku na vznik postu investičního náměstka, který by připadl ODS a měl by na starosti všechny větší investice napříč resorty. "A našim koaličním partnerům jsme nabídli gesce, které jsme sami chtěli vykonávat," uvedl Svoboda.

Piráti by získali místa radních pro správu majetku, životní prostředí, legislativu, smart city a inovace a rovněž post prvního náměstka pro dopravu, o který se podle dřívějších informací zajímal končící primátor Zdeněk Hřib. Pro hnutí STAN počítá nabídka se dvěma radními - pro územní rozvoj a pro školství a sport.

Spolu by mělo na starost finance, bydlení se sociální oblastí a zdravotnictvím, kulturu a radního pro infrastrukturu a městské služby. "Oceňujeme tuto nabídku, která přišla čtvrtý měsíc od voleb a představuje posun správným směrem. Nabídka je opravdu hodna výsledků voleb," řekla Aktuálně.cz členka pirátského vyjednávacího týmu Jana Komrsková.

V úterý odpoledne mají Piráti se zástupci koalice Spolu schůzku, která podle Komrskové může přinést zásadní posun. Piráti si na ní potřebují některé věci ujasnit. "Například v případě jejich záměru na zřízení funkce radního pro městské služby a infrastrukturu nám není jasné, jestli se nejedná o variaci na původně navrhovaného investičního gubernátora, kterého Piráti i STAN jednoznačně odmítli už v prosinci," uvedl Hřib.

Otázkou zůstává, jak se Piráti postaví k alianci s Prahou sobě. Nabídka od Spolu se totiž na uskupení Jana Čižinského nevztahuje. Piráti si ale chtějí s Prahou sobě, se kterou jsou dosud v radě, zachovat dobré vztahy. "Zastávám názor, že koalice na vládním půdorysu (Spolu, Piráti a STAN) rozšířená o Prahu sobě dávala logický smysl, nicméně chápu i Spolu. Detailní vyjádření vám k tomu nedám, nejprve se domluvíme s Prahou sobě a koalicí Spolu," reagovala Komrsková.

Zastupitelé se sejdou 16. února

Vyjednávání o novém vedení hlavního města trvá od voleb, které se konaly koncem září, tedy téměř čtyři měsíce. Je tak nejdelší v historii města od vzniku Česka. Domluvu nejprve brzdilo, že Spolu chtělo místo v radě pro obžalovaného lidovce Jana Wolfa. Na to odmítali Piráti přistoupit.

Piráti nebyli ani spokojení s tím, že Spolu si s volebním výsledkem okolo 25 procent nárokovalo většinu v radě. Poté vytvořili Alianci stability s Prahou sobě a do nové rady chtěli jít jedině dohromady. Jenže to zase odmítali vyjednávači ze Spolu.

Před minulým zastupitelstvem v polovině prosince jednání ztroskotala na novém návrhu koalice Spolu, podle kterého by Pirátům sice připadla oblast dopravy, ale vznikla by nová pozice radního pro investice - kterým se měl stát zástupce ODS. Ten by měl pod sebou všechny větší investiční akce napříč resorty. Podle Pirátů by tak náměstek pro dopravu ve výsledku řešil jen zametání silnic a úklid sněhu, ale na zásadní investice by neměl vliv.

Spolu se proto domluvilo s hnutím ANO, že na prosincovém zastupitelstvu alespoň zvolí Svobodu primátorem. V zastupitelstvu mají Spolu a ANO dohromady těsnou většinu jednoho hlasu. Domluva však na poslední chvíli padla, protože Hana Kordová Marvanová zvolená za ODS odmítla hlasovat se zastupiteli Babišova hnutí. Volbu primátora a radních tak odsunuli na další zastupitelstvo, které se má sejít 16. února.

Video: Předseda Pirátů Ivan Bartoš o vyjednávání v Praze (6. 12. 2022)