Tlumočník unesený Talibánem pracoval pro Čechy do roku 2017. Vláda s ním nepočítala

"Tlumočníci, co už s armádou dlouho nespolupracují, jsou v úplně stejném ohrožení jako ti, co s ní spolupracovali před nedávnem," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Miroslava Pašková, předsedkyně spolku Vlčí máky, který pomáhá veteránům. Dle informací spolku v pondělí ráno Tálibán odvlekl tlumočníka, který na vládním evakuačním seznamu nebyl a který s českou armádou skončil spolupráci v roce 2017.

Kolik lidí podle vás potřebuje od české vlády evakuovat?

Nejprve jsme byli v kontaktu s dvanácti tlumočníky, někteří z nich se mezitím dozvěděli, že jsou do evakuačního letadla zařazeni. Měli by už být v Kábulu na letišti, možná někteří dokonce už tady v Česku - to zatím potvrzeno nemám. Čili nám zbylo pět tlumočníků, kteří nebyli na "evakuačním" seznamu. V pondělí ráno jsme ale zjistili, že jeden z nich byl odveden Tálibánem přímo z domu (v pondělí odpoledne Pašková pro Blesk.cz uvedla, že milice zbitého tlumočníka propustila, pozn. red.), takže nám zůstávají čtyři, kteří se někde schovávají a čekají, jestli ještě budou kontaktováni a jestli ještě dostanou šanci.

Mezitím jsem obdržela od jednoho veterána kontakt na další dva tlumočníky, o kterých jsme do té doby nevěděli a kteří se také skrývají v Kábulu. Takže teď jsme v kontaktu se šesti muži. Nicméně takových osob samozřejmě může být mnohem více, což dokládá čerstvá zkušenost, že ne každý komunikuje s námi. Tlumočníci se například snažili obracet na svoje bývalé velitele jednotlivých misí. Také s určitostí víme, že někteří tlumočníci zůstali v jiných provinciích, jako například v Lógaru, ale žádný konkrétní přehled nemáme.

Takže celkový počet lidí, kteří potřebují pomoci a vy s nimi třeba ani v kontaktu nejste, odhadujete na kolik?

Úplně bych nešla k vyšším desítkám, ale nižší desítky jsou možné. Kolik tlumočníků v Afghánistánu ještě máme, jsme se snažili zjistit už na konci května, v červnu jsme čekali na odpověď. Ale ministerstvo obrany, vnitra ani zahraničí nám tuhle informaci neposkytlo.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) řekl, že ti, kdo na seznamu nejsou, pravděpodobně už dávno s českou armádou nespolupracují. Je podle vás pro tyto lidi nebezpečí stejné jako pro ty, kteří s českými vojáky spolupracovali nedávno?

Muž, kterého v pondělí ráno Tálibánci odvlekli, skončil spolupráci s armádou v roce 2017, ale všichni si jeho činnost pamatují a všichni v jeho sousedství vědí, že předtím osm nebo devět let s naší armádou spolupracoval. Takže tento argument použitý ministerstvem obrany je naprosto lichý, samozřejmě že jsou v úplně stejném ohrožení. Bohužel časové kritérium je dle mého názoru nesprávně nastaveno: pakliže v roce 2017 tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) zastavil přesídlovací program, tak jsme samozřejmě na evakuační seznam měli zahrnout všechny, kteří nebyli přemístěni do té doby.

Evakuační letadlo prý na kábulském letišti nedokázalo kromě našich občanů sehnat žádné "naše Afghánce", máte nějaké podrobné informace?

Tuhle informaci nemám, ale zase vím, že pozvali na dnešní druhý let dvě osoby, které tam opravdu včera večer ještě bloudily a nevěděly, u které brány mají na letišti stát. Takže si nejsem jistá, že jim vláda dává srozumitelné instrukce, a mohou tam zkrátka vznikat zmatky. Pokud to tam tlumočník nezná anebo informaci špatně pochopil a dojde k jiné bráně letiště, tak je třeba o několik kilometrů jinde, než by měl být.

Komunikuje s vámi vláda, posílali jste jim například seznam lidí, kteří kontaktováni nebyli a měli by podle vás být?

Včera jsme jim přes prostředníka poskytli seznam lidí, kteří nebyli kontaktováni, a na to konto se ukázalo, že jeden kontaktován byl, jen si ho potřebovali doprověřit. Teď jsme zjistili, že stejným způsobem doprověřili dalšího. Takže to není tak, že by ti lidé neprošli nějakým bezpečnostním screeningem. Ale obávám se, že to vláda nestíhá anebo k tomu nemá všechny dokumenty a pracuje na principu presumpce viny - to znamená, že když o tobě nevíme úplně všechno a neumíme to dohledat, jsi bezpečnostní hrozba. To je hrozný průšvih, protože když se teď o jednom muži zjistilo, že žádnou bezpečnostní hrozbou nebyl a že na tom "evakuačním" seznamu mohl klidně být, vůbec nevíme, jestli ho dokážeme bezpečně navést k letišti, aby se ještě zkusil na palubu letadla dostat.

Mluvila jste o jednom tlumočníkovi, kterého odvlekl Tálibán. Máte o něm nebo o jeho rodině nějaké další informace?

My bychom se s nimi moc rádi spojili, ale zatím nemáme jak. Jeho manželka a tři děti - dvě na základní škole a jedno batole - tam zůstaly. Naše poslední informace jsou takové, že se jim zatím nic nestalo, ale vůbec nevíme, jestli to stále platí. Ony se po této akci Tálibánu úplně zhroutily.

Máte nějaké informace, jak vládní seznam tlumočníků k evakuaci vznikal?

Zřejmě si prostě vzali tlumočníky, kteří s nimi měli smlouvy naposledy. Stala se tam například taková věc, že tam byli zahrnuti tlumočníci ministerstva obrany, ale ministerstvo zahraničí se ozvalo, že tam také mají zapomenutého tlumočníka. Dalo obrovskou práci ho na zmiňovaný seznam také dostat. Ale ani tak není jasné, zda vůbec odletí.

Psali jste, že v Kábulu vypadává signál, jak moc vám to zhoršuje komunikaci s tlumočníky?

Špatný signál způsobil u tlumočníků velkou paniku. Báli se, že se s nimi kvůli tomu naše úřady nespojí. Ministerstvo potom avizovalo, že se spojilo se všemi, se kterými se spojit potřebovalo. Já osobně o tom můžu mít nějaké pochybnosti, ale nemám to jak ověřit. Nicméně nám se spojení zatím daří, jejich čísla fungují. Píšeme si na Messengeru nebo přes esemesky, a když to spadne, tak se to prostě zkusí za chvíli.

Máte nějaký odhad toho, kolik času na evakuaci ještě zbývá a jak dlouho bude ještě proveditelné odtamtud ty lidi dostat?

Myslím, že v průběhu dneška má odletět druhé evakuační letadlo, ale vůbec nevím, zda se tak stalo. Měla jsem nějakou informaci, že by v úterý mělo být ještě třetí letadlo, ale o tom začínám velmi rychle pochybovat. Pohybovat se po letišti v Kábulu začíná být nebezpečné.

Jaký by mohl být plán B pro ty, kterým se nyní nepodaří uniknout?

Nezbude nám než čekat, jestli se z toho dostanou, jestli se jim nějakým způsobem podaří dál ukrývat - ať už v Kábulu, či jinde. Až se situace trochu uklidní a zase tam budou probíhat komerční lety, dají se například zakoupit turecká víza a normálně odletět. Tady může být význam neziskovek a sbírek, protože jedno turecké vízum stojí tři tisíce eur, takže dostat celou rodinu pryč je šíleně nákladné, a to ještě za předpokladu, že začátek období vlády pod Tálibánem přečkají, budeme s nimi moci komunikovat a nějakým způsobem tohle zařídit.

