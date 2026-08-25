Společnost Cream zastavila demolici vyhořelé budovy ve Zlíně, chce část z ní zachovat

Společnost Cream chce zachovat část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Přerušila proto hlavní demoliční práce na torzu a se statiky a dalšími odborníky prověřuje technické možnosti, jak tuto část bezpečně oddělit od torza a zachovat ji. ČTK to v úterý řekl ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt.
Firma chce uchovat severovýchodní roh budovy o rozměrech 24 krát 12 metrů a výšce 11 pater původní konstrukce budovy. Stanovisko expertní skupiny, kde jsou statici a architekti, v součinnosti s památkáři a zástupci stavebního úřadu, by mohlo být do 14 dnů, uvedl Schmidt.
Firma Cream objekt s 11 nadzemními podlažími vlastní a měla v něm sídlo. Budovu v někdejším baťovském továrním areálu zachvátil 9. července požár, kdy se také na severní a západní straně zřítila. Demolice objektu začala 7. srpna.
„V posledních týdnech intenzivně hledáme cestu, jak při nezbytné demolici uchovat část 34. budovy jako autentickou připomínku její historie a původní baťovské architektury. Konkrétní podobu této myšlence dali významní architekti a umělci, se kterými dlouhodobě spolupracujeme na revitalizaci Baťova areálu – Vít Máslo, Petr Janda, Adam Gebrian, Evžen Dub a Vladimir 518. Společně jsme se zaměřili na možnost zachování severovýchodního rohu budovy v co největším možném rozsahu,“ uvedl Schmidt. Záměr podle něj podporují také zástupci památkové péče.
Hlavní demoliční práce na vyhořelé budově proto byly v úterý pozastaveny a Cream počká na stanovisko expertní skupiny. „Naší představou je zachování části stavby v rozsahu čtyři krát dva typických baťovských konstrukčních modulů. Každý z nich vychází z charakteristického rozměru 6,15 × 6,15 metru. Šlo by tak přibližně o fragment o rozměrech 24 krát 12 metrů a výšce 11 pater původní konstrukce 34. budovy. Pokud to technické řešení umožní, uvažujeme také o zachování fragmentu původní 'baldachýnové' skořepiny v přízemí budovy. I tato část je důležitou připomínkou původní architektury a charakteru 34. budovy,“ uvedl Schmidt.
Smyslem přitom není vytvořit pomník budově, která už nemůže zůstat zachována v celém rozsahu, uvedla společnost. „Chceme v maximální možné míře zachovat její skutečnou část a dát jí možnost i nadále být součástí území. Zachovaný fragment 34. budovy může být v období jeho postupné proměny důležitou kotvou – místem, které připomíná historii tohoto místa a zároveň může vytvořit prostor pro nové řešení vzniklé situace,“ uvedl Schmidt.
Společnost se statiky a dalšími odborníky prověřuje technické možnosti, jak tuto část oddělit od torza a zachovat ji. „Rozhodující bude skutečný stav jednotlivých konstrukčních prvků a možnosti jejich dodatečného ukotvení tak, aby byla zajištěna dostatečná stabilita. Zda a v jakém rozsahu se podaří severovýchodní roh zachovat, bude záležet především na jeho technickém stavu a výsledcích statického posouzení,“ dodal ředitel marketingu a komunikace.
Demolice zbylé části vyhořelého objektu se v úterý pozastavila, nadále však pracují menší stroje v okolí budovy. „Průběžně pracují s odpadem, budou mít větší prostor ho přesouvat do severní části, kde by se měl v budoucnu třídit,“ řekl ČTK Schmidt.
Budovu zachvátil požár 9. července, na severní a západní straně se zřítila. Hasiči požár likvidovali téměř dva týdny. Objekt předali společnosti Cream v pondělí 27. července. Stavební úřad rozhodl o neodkladném odstranění stavby. Celý objekt, tedy včetně suti, je jeho majitel povinen odstranit do 15. prosince. Na zbourání částí budovy ohrožujících zdraví a život vymezil úřad firmě lhůtu šesti týdnů. Podle Schmidta firma do té doby stihne rozhodnout o osudu zbytku budovy.
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