ČEZ vydal první takzvané zelené dluhopisy za 18,25 miliardy korun

Energetická společnost ČEZ vydala první tzv. zelené dluhopisy v celkovém objemu 750 milionů eur (zhruba 18,25 miliardy korun). Získané peníze chce použít na financování projektů nebo svého dlouhodobého majetku. Výjimkou ovšem budou projekty a aktiva spojené s fosilními palivy, na které finance firma nepoužije. Dluhopisy budou splatné v roce 2034.
ČEZ očekává termín emise dluhopisů na 27. května. Jejich úrok stanovila na 4,375 procenta se splatnosti v roce 2034. Vedoucími manažery emise je několik zahraničních bankovních institucí.
"ČEZ hodlá částku rovnající se čistému výnosu z emise dluhopisů alokovat do dlouhodobého majetku a na financovaní projektů v souladu s Factsheet. Prostředky z dluhopisů nebudou alokovány na aktiva či projekty související s fosilními palivy," uvedla společnost.
Skupina ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. ČEZ v letošním prvním čtvrtletí vydělal 14,5 miliardy korun. Čistý zisk skupiny tak meziročně stoupl o 13 procent.
