AKTUALIZOVÁNO před 15 hodinami

Společnost AGPI akceptuje návrh nabídky vlády na odkup vepřína v Letech na Písecku. Částku, za kterou vláda objekt koupí, ani jedna ze stran zatím nezveřejní. Podle informací Aktuálně.cz by cena neměla přesáhnout 500 milionů korun. Místopředseda představenstva AGPI Jan Čech řekl, že představy společnosti o částce byly výrazně vyšší. Podle něj byl stát při vyjednávání "velice přísný". "Je to další důležitý krok k vyřešení tohoto letitého problému," poznamenal ministr kultury Daniel Herman.

Písek - Společnost AGPI souhlasila s nabídkou vlády na odkup vepřína v Letech na Písecku, který stojí na místě protektorátního koncentračního tábora pro Romy. Částku, za niž vláda objekt koupí, ani jedna ze zainteresovaných stran zatím nezveřejní. Podle informací Aktuálně.cz by cena neměla přesáhnout 500 milionů korun.

Místopředseda představenstva AGPI Jan Čech řekl, že představy společnosti o částce byly výrazně vyšší. Podle něj byl stát při vyjednávání "velice přísný".

Mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková sdělila, že by vláda měla o odkupu jednat na přelomu srpna a září a stát by s firmou mohl smlouvu uzavřít po prázdninách.

"Je to další důležitý krok k vyřešení tohoto letitého problému. Ministerstvo kultury má připravený plán k další úpravě areálu," informoval ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL).

"Budu mít radost, až budeme definitivně domluvení a smlouva o odkupu bude podepsána," vzkázal ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD). Je prý připraveno několik variant, jak prostor památníku využít.

Česká vláda uvažovala o odkupu vepřína přibližně 20 let, ale nikdy nenašla na obchod dostatek peněz. Společnost AGPI preferovala převod vepřína na jiné místo, nakonec souhlasila s finanční kompenzací.

"Pokud všechno půjde podle předpokladů, měl by se celý obchod uzavřít ještě do konce současného volebního období," řekl Čech. Dodal, že přestože se představy obou stran o ceně lišily, jednání považuje za velmi korektní.

"Drželi jsme konzistentní názor, že pokud by bylo nezbytně nutné vepřín odstranit, požadujeme vystavění nového areálu na vhodném místě a přesun výroby," řekl Čech. Podle zjištění bývalého ministra Jiřího Dienstbiera by jenom vyřízení povolení pro tuto operaci mohlo trvat až deset let. Proto byla pro vládu jediná varianta finanční kompenzace.

Akcionáři souhlasili s prodejem minulý týden

Akcionáři AGPI minulý týden souhlasili s tím, že společnost vepřín prodá vládě. Areál v Letech, který stojí na místě bývalého pracovního a následně cikánského tábora, se stavěl za komunismu od roku 1972. V první etapě vzniklo deset hal, v druhé tři haly. V letech 2013 až 2015 dala firma do poloviny hal nové technologie. Areál je na ploše o rozloze 7,1 hektaru, kde je ve 13 halách 13 tisíc prasat. Firma by podnik převedla na stát bez zvířat a zaměstnanců.

Tábor v Letech otevřely v srpnu 1940 protektorátní úřady jako kárný pracovní. Byl pro muže, kteří nemohli prokázat zdroj obživy. Měli v něm končit i kočovníci. Stejné zařízení bylo v Hodoníně u Kunštátu.

V lednu 1942 se oba tábory změnily na sběrné, v srpnu byly v obou místech zřízeny cikánské tábory. Od té doby do května 1943 letským táborem prošlo 1308 Romů, 327 z nich v něm zahynulo a přes 500 skončilo v Osvětimi. Z koncentračních táborů se po válce vrátilo méně než 600 romských vězňů. Podle odhadů nacisté vyvraždili 90 procent českých Romů.

Česko za vepřín na pietním místě sklízí léta kritiku domácích organizací i mezinárodních institucí. K nápravě vyzval i Evropský parlament.